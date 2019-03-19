Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Картель узнается по лицу

Компаниям будет сложнее избежать ответственности за картель

ФАС выпустила разъяснения, сузившие понятие группы лиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, кого нельзя наказывать за картель. Компании могут избежать наказания, пишет служба, если входят в одну группу лиц – но только если одна распоряжается контрольным пакетом акций другой или если у них один исполнительный орган. (Текст одобрен президиумом ФАС, с ним ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил представитель службы.)

Часто компании, которые ФАС обвиняет в картельном сговоре, пытались использовать это исключение и выдать себя за такую группу лиц, но без юридических оснований, объясняет начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев: например, задним числом подписывают договор доверительного управления.

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