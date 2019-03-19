Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Картель узнается по лицу
Компаниям будет сложнее избежать ответственности за картель
ФАС выпустила разъяснения, сузившие понятие группы лиц
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Картель узнается по лицу
Андрей Гордеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, кого нельзя наказывать за картель. Компании могут избежать наказания, пишет служба, если входят в одну группу лиц – но только если одна распоряжается контрольным пакетом акций другой или если у них один исполнительный орган. (Текст одобрен президиумом ФАС, с ним ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил представитель службы.)
Часто компании, которые ФАС обвиняет в картельном сговоре, пытались использовать это исключение и выдать себя за такую группу лиц, но без юридических оснований, объясняет начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев: например, задним числом подписывают договор доверительного управления.
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