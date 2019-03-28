Великобритания отказалась от автоматического обмена налоговой информацией с Россией

Максим Стулов / Ведомости

Великобритания исключила Россию из списка стран, с которыми налажен автоматический обмен налоговой информацией. Об этом в середине марта сообщила Налоговая служба Великобритании (HMRC), первым на это обратил внимание The Bell. Это значит, что в 2019 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получить информацию об активах россиян в британских финансовых организациях только по запросу. По каким причинам HMRC исключила Россию, служба не объясняет. «Ведомости» ожидают ответа ее представителя.

По единому стандарту обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) банки должны предоставить налоговикам данные о состоянии счета клиента, движении средств за год, остатках, а те – передавать их зарубежным коллегам. В 2018 г. обмениваться друг с другом налоговой информацией согласились 86 юрисдикций, которые передали друг другу сведения около 4500 раз, отчитывалась ОЭСР. Россия тоже участвовала в автоматическом обмене и получила информацию за 2017 г. о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях. Новые данные позволят раскрыть 10–15% несоответствий с отчетностью налогоплательщиков, рассказывал в начале марта РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Но ФНС передала данные только в 14 стран, свидетельствуют данные ОЭРС. Какие именно это страны, служба не раскрывает. Банки в прошлом году в авральном режиме собирали информацию для ФНС (правила о сборе данных были приняты за месяц до первой передачи информации ФНС), а служба в авральном режиме ее обрабатывала и отправляла, вспоминает директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. В этом году у банков больше времени: до 31 мая они должны предоставить информацию за 2018 г., у ФНС тоже будет несколько месяцев – примерно до конца сентября – чтобы ее обработать. Число юрисдикций, куда будет передана информация, вырастет, уверена Грицепанова.

Автоматический обмен с Великобританией очень важен – у многих состоятельных россиян и их компаний в стране открыты банковские счета, говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. ФНС действительно могла потерять значительный канал информации о состоятельных россиянах, считает он.

Скорее всего Великобритания исключила Россию из обмена из-за отсутствия интереса к такому сотрудничеству, предполагает управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: Великобритания, вероятно, не получила сведения из России. ФНС публично признавалась, что задержала предоставление информации за 2017 г. – и это могло стать причиной исключения, согласен партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Не исключено, что Британия исключила ФНС, пока российские внутренние процессы не будут налажены, солидарен Куликов. В России довольно много счетов иностранцев, но сколько приходится на англичан, посчитать невозможно, говорит Грицепанова.

Это нормальная практика, настаивает Вахитов: Россия тоже включала в свой черный список ФНС Южную Корею, когда она не предоставляла информацию по запросам. Не стоит сравнивать практику обмена по запросу с автоматическим обменом – это принципиально новый уровень отношений, спорит Грицепанова: «Если страны выборочно будут исключать друг друга, то механизм и не заработает». Но канал для ФНС не потерян навсегда, единодушны юристы, Россию могут подключить к обмену в любой момент. Но о предоставлении данных за прошлые периоды придется договариваться: банки и налоговики должны отчитываться о данных только за прошлый год.

Другой причиной могут быть претензии Великобритании по политическим основаниям, считают Захаров и старший партнер ITS Wealth Management Алексей Илюхин. «Если мотивы действительно политические, вслед за Великобританией от сотрудничества могут отказаться все члены Содружества наций (в него входит 53 страны), среди которых популярные офшоры», – предостерегает Захаров.

Между ФНС и HMRC налажен обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами, уверяет представитель ФНС. Служба в автоматическом режиме уже обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями, добавляет он.