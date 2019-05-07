Цены растут не так быстро

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Пик годовой инфляции оказался ниже прогнозов: в апреле рост цен стал замедляться на фоне слабого потребительского спроса Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле 2019 г. инфляция замедлилась до 5,2% в годовом выражении после мартовского пика в 5,3%, сообщил Росстат. В месячном выражении рост цен сохранился на уровне марта – 0,3% после замедления с 0,4% в феврале и 1% в январе. Базовая инфляция, которая не учитывает динамику тарифов и цен на овощи и фрукты, в апреле составила 4,6% в годовом выражении.

Продовольствие в апреле подорожало на 0,4% (без учета овощей и фруктов – на 0,2%), непродовольственные товары – на 0,2%, услуги – также на 0,2%. Рост цен на продовольствие подстегнуло удорожание овощей и фруктов: цены на капусту выросли на 23,8%, на морковь – на 11,1%, на помидоры – на 10,6%. Единственным тормозом инфляции в апреле были цены на непродовольственные товары, делится наблюдениями главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: в годовом выражении они замедлили рост до 4,5 c 4,7% месяцем ранее в связи с замораживанием цен на бензин, укреплением рубля на 8% с начала года и замедлением роста цен на потребительскую электронику. Годовой рост цен на услуги и на продовольствие существенно не замедлился.