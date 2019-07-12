Инфраструктурные проекты часто сталкиваются с общественным недовольством

Проблема – не в неумении объяснить, а в системном кризисе доверия

Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Инфраструктура с недоверием

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Одни из самых громких протестов вызвал еще в 2007 г. проект строительства трассы Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Число судебных споров, попыток расторгнуть концессионные соглашения или просто заморозить инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) растет. Это связано с информационными рисками из-за распространения, утаивания или искажения информации о проекте, говорится в обзоре «Гипериона» и You & Partners при поддержке «Инфраструктурного клуба» и Высшей школы экономики.

Такие риски в последние годы реализовывались в проектах с общими инвестициями более чем 250 млрд руб., оценивает координатор «Инфраструктурного клуба» Артур Щеглов.

Одни из самых громких протестов вызвал еще в 2007 г. проект строительства трассы Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес (концессионером была Северо-Западная концессионная компания, на тот момент на 50% принадлежавшая Vinci, на 50% – акционерам группы «Н-транс»). Позже концессия на создание системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам «Платон» (концессионер – «РТ-инвест транспортные системы», его представитель не ответил на запрос) вызвала несколько акций протеста, напоминают авторы обзора. Сложности возникали со строительством автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской области (общие инвестиции – 53,9 млрд руб.). Некоторые сделки были даже сорваны, например концессия по обращению с отходами в Новосибирске, напоминает Щеглов, были случаи, когда интересные проекты из-за информационно-коммуникационных рисков умирали на уровне обсуждения в регионе.