Инфраструктурные проекты часто сталкиваются с общественным недовольством
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Число судебных споров, попыток расторгнуть концессионные соглашения или просто заморозить инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) растет. Это связано с информационными рисками из-за распространения, утаивания или искажения информации о проекте, говорится в обзоре «Гипериона» и You & Partners при поддержке «Инфраструктурного клуба» и Высшей школы экономики.
Такие риски в последние годы реализовывались в проектах с общими инвестициями более чем 250 млрд руб., оценивает координатор «Инфраструктурного клуба» Артур Щеглов.
Одни из самых громких протестов вызвал еще в 2007 г. проект строительства трассы Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес (концессионером была Северо-Западная концессионная компания, на тот момент на 50% принадлежавшая Vinci, на 50% – акционерам группы «Н-транс»). Позже концессия на создание системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам «Платон» (концессионер – «РТ-инвест транспортные системы», его представитель не ответил на запрос) вызвала несколько акций протеста, напоминают авторы обзора. Сложности возникали со строительством автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в Московской области (общие инвестиции – 53,9 млрд руб.). Некоторые сделки были даже сорваны, например концессия по обращению с отходами в Новосибирске, напоминает Щеглов, были случаи, когда интересные проекты из-за информационно-коммуникационных рисков умирали на уровне обсуждения в регионе.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}