Бизнес будет получать разрешения на работу по единым правилам
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Компании и их сотрудники должны получать разрешения на разные виды деятельности – лицензии, сертификаты, аккредитации и т. д. – по единым правилам, считает Минэкономразвития. Определить их оно предлагает в законе «Об основах разрешительной деятельности», с проектом которого ознакомились «Ведомости». Подлинность его копии подтвердил представитель министерства, документ готовится к рассмотрению правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Сейчас разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности. Но регулируются процедуры по-разному, часто ведомственными актами, объясняет вице-президент РСПП Александр Варварин. И все они увеличивают административную нагрузку на бизнес, жалуется ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.
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