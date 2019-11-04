Бизнес будет получать разрешения на работу по единым правилам

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Максим Стулов / Ведомости

Компании и их сотрудники должны получать разрешения на разные виды деятельности – лицензии, сертификаты, аккредитации и т. д. – по единым правилам, считает Минэкономразвития. Определить их оно предлагает в законе «Об основах разрешительной деятельности», с проектом которого ознакомились «Ведомости». Подлинность его копии подтвердил представитель министерства, документ готовится к рассмотрению правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Сейчас разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности. Но регулируются процедуры по-разному, часто ведомственными актами, объясняет вице-президент РСПП Александр Варварин. И все они увеличивают административную нагрузку на бизнес, жалуется ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.