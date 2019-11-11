Бизнесмены амнистировали активы на 35 млрд евро

Сейчас идет уже третий этап амнистии, он продлится до конца февраля 2020 г. До этого власти дважды проводили амнистию капитала: впервые – с июля 2015 г. до июня 2016 г., а второй раз – с марта 2017 г. до конца февраля 2019 г. Тогда, чтобы воспользоваться амнистией, достаточно было подать декларацию, раскрыв в ней активы и счета, – это освобождало от ответственности за связанные с ними прошлые нарушения, в том числе налоговые и валютные. Теперь, чтобы задекларировать активы, нужно ликвидировать зарубежную компанию или перевести в российские офшоры – специальные административные районы (САР), созданные в прошлом году в Приморье и Калининграде.