Антизеленая политика Трампа ударила по производителям биотоплива
Из-за этого он рискует лишиться поддержки ключевых избирателей
Пока внимание американского общества приковано к процессу импичмента Дональда Трампа, перед президентом США возникает другая, не менее опасная угроза. На выборах в 2020 г. он рискует лишиться поддержки своих ключевых избирателей – фермеров. Дело в том, что Трамп отменяет экологические нормы, введенные его предшественником, и поддерживает производителей углеводородного топлива.
Политика Трампа ударила по производителям биотоплива, которые за последние 15 лет создали крупный сектор и помогли сократить зависимость США от импорта нефти.
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