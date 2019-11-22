Антизеленая политика Трампа ударила по производителям биотоплива

Пока внимание американского общества приковано к процессу импичмента Дональда Трампа, перед президентом США возникает другая, не менее опасная угроза. На выборах в 2020 г. он рискует лишиться поддержки своих ключевых избирателей – фермеров. Дело в том, что Трамп отменяет экологические нормы, введенные его предшественником, и поддерживает производителей углеводородного топлива.