Путин добавил к политическим поправкам в Конституцию несколько социальных гарантий

Это уже заложено в российском законодательстве – Трудовом кодексе и законе о пенсионном обеспечении, поэтому поправки не создают никаких новых обязательств для властей и дополнительных расходов бюджета, предупреждает экономист, член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер. Но так как всенародное голосование пройдет по всем поправкам в Конституцию, возможно, такое закрепление мер социальной поддержки нужно, чтобы повысить явку, рассуждает он. Часть людей вряд ли будут предметно изучать политические предложения властей, но могут прийти проголосовать за закрепление социальных пунктов. Люди мало интересуются вещами, которые к ним не относятся, говорит политолог Алексей Макаркин о политических предложениях Путина, – что такое Госсовет, какими будут полномочия президента, что будет с министрами. Зато закрепление социальных гарантий повысит явку на голосовании, согласен он. Голосование будет проходить не в форме референдума – порога явки нет, но, чтобы придать процессу легитимность, нужно обеспечить высокую явку, считает Макаркин.