Путин добавил к политическим поправкам в Конституцию несколько социальных гарантий
Как и обещал в послании Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил закрепить несколько социально-экономических норм в Конституции. Это следует из опубликованного пакета поправок в Конституцию. Они предлагают гарантировать людям минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума (в 2020 г. МРОТ превышает 12 130 руб. в месяц, прожиточные минимумы устанавливают регионы) и регулярную индексацию социальных пособий, выплат и пенсий. Индексация должна проходить по действующим федеральным законам, а пенсионная система должна быть справедливой и солидарной.
Это уже заложено в российском законодательстве – Трудовом кодексе и законе о пенсионном обеспечении, поэтому поправки не создают никаких новых обязательств для властей и дополнительных расходов бюджета, предупреждает экономист, член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер. Но так как всенародное голосование пройдет по всем поправкам в Конституцию, возможно, такое закрепление мер социальной поддержки нужно, чтобы повысить явку, рассуждает он. Часть людей вряд ли будут предметно изучать политические предложения властей, но могут прийти проголосовать за закрепление социальных пунктов. Люди мало интересуются вещами, которые к ним не относятся, говорит политолог Алексей Макаркин о политических предложениях Путина, – что такое Госсовет, какими будут полномочия президента, что будет с министрами. Зато закрепление социальных гарантий повысит явку на голосовании, согласен он. Голосование будет проходить не в форме референдума – порога явки нет, но, чтобы придать процессу легитимность, нужно обеспечить высокую явку, считает Макаркин.
Эти поправки наиболее близки и понятны избирателю, поддерживает и профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, но все же определяющим фактором голосования они вряд ли станут. Хоть нормы уже закреплены в законодательстве, действие законов – в отличие от Конституции – может приостанавливаться другими законами, продолжает он. А пенсионные поправки обеспечат запрос пенсионеров на стабильность, считает Сафонов. Так, в конце 2016 г. власти решили заменить ежегодную индексацию пенсий единоразовой выплатой 5000 руб., сославшись на дефицит бюджета. Закрепление в Конституции некоей «регулярной индексации» пенсий на единоразовые выплаты не повлияет и не запретит их – формулировка довольно размытая, спорит Гонтмахер.