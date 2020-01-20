Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Согласно поправкам губернатором и руководителем федеральных органов власти сможет быть россиянин без иностранного гражданства, вида на жительство или «иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства». Также предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны жить в России не менее 25 лет (сейчас по Конституции – 10 лет) и никогда не иметь иностранного гражданства. Требование про иностранное гражданство не распространяется на жителей присоединенных к России территорий. Кроме того, из Конституции предлагается убрать оговорку о том, что избираться президентом нельзя два срока «подряд».