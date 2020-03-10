Собственные доходы Центробанка от продажи доли Сбербанка снизятся
Депутаты подготовили поправки в пакет законопроектов о продаже правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ. «Ведомости» ознакомились с текстом поправок, представленным на комитете Госдумы по бюджету 10 марта. Замминистра финансов Владимир Колычев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявили на комитете, что достигли согласия по предлагаемым поправкам.
Изменились доходы ЦБ от сделки, которую правительство оплатит деньгами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Вместо 700 млрд руб. он получит 300 млрд руб., но ЦБ может увеличить эту сумму – получить еще до 200 млрд руб. в счет убытков от продажи санируемых банков в 2020-2023 гг. Убыток будет определяться как разница между суммой, полученной ЦБ от продажи акций, и балансовой стоимостью активов. Эта сумма стимулирует ЦБ продать эти активы на рынке, считает Колычев.
Еще до 150 млрд руб. ЦБ должен перечислить в казну деньгами или в виде прав требований ЦБ к Сбербанку по субординированному кредиту 2008 г. ЦБ также вправе передать в казну 350,5 млрд руб. прав требований к ВЭБ.РФ.
Ранее стороны договаривались определять стоимость выкупа акций Сбербанка по средней цене акций за полгода до даты первой сделки. Чиновники говорили «Ведомостям», что ЦБ получит от сделки 2,5 трлн руб., из которых около 1,25 трлн руб. вернет в бюджет, что поможет оплатить меры социальной поддержки, анонсированные президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию. Таким образом деньги ФНБ можно будет тратить в обход ограничений, предусмотренных бюджетным правилом.
Теперь расчет цены сделки может измениться. «Цену надо устанавливать в пределах одного месяца до сделки – это даст возможность и ЦБ, и правительству оптимально определить сроки и даты, когда это [сделка] будет происходить», – объяснил председатель комитета Андрей Макаров. «Нам удается существенно снизить цену для государства», – сказал он. Минфин считает хорошим момент для покупки правительством Сбербанка: цена акций упала, а дивидендная доходность выросла, заявил Колычев: «Доходность очень высокая — 8-9%».