Собственные доходы Центробанка от продажи доли Сбербанка снизятся

Теперь расчет цены сделки может измениться. «Цену надо устанавливать в пределах одного месяца до сделки – это даст возможность и ЦБ, и правительству оптимально определить сроки и даты, когда это [сделка] будет происходить», – объяснил председатель комитета Андрей Макаров. «Нам удается существенно снизить цену для государства», – сказал он. Минфин считает хорошим момент для покупки правительством Сбербанка: цена акций упала, а дивидендная доходность выросла, заявил Колычев: «Доходность очень высокая — 8-9%».