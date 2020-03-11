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Минэкономразвития прогнозирует рост цен в марте

Но пока их повышение будет незначительным
Анна Червонная
Инфляция может ускориться, предупредило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции» /Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция может ускориться, предупредило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». С учетом волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось, пишет министерство.

Месяц назад министерство ожидало, что в I квартале годовая инфляция опустится до 2,2% годовых. Теперь в марте инфляция прогнозируется на уровне 0,3–0,4% месяц к месяцу, что соответствует 2,3–2,4% год к году.

На прошлой неделе участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти из-за распространения коронавируса. Распад соглашения обрушил нефтяные котировки ниже цены отсечения, которую предусматривает российское бюджетное правило ($42,4 за баррель), а вместе с ними и курс рубля.

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