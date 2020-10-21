Счетная палата предлагает пересмотреть условия размещения средств ФНБ

Однако соревнование с другими суверенными фондами ФНБ вчистую проигрывает. За 10 лет, с 2009 по 2019 г., объем российского ФНБ в процентах к ВВП практически не изменился, в то время как объем норвежского фонда вырос со 118 до 286% ВВП, а азербайджанского – с 34 до 76% ВВП. В абсолютных значениях норвежский фонд вырос за 10 лет в 2,5 раза, азербайджанский – в три, тогда как российский – только в 1,37 раза. В результате, указывает СП, если в 2009 г. объем норвежского фонда превосходил объем ФНБ (в номинальном выражении) в 5 раз, то в 2019 г. – уже более чем в 9 раз. «Структура активов норвежского фонда отражает приоритет вложений в акции, – отмечается в отчете аудиторов. – В 2017–2019 гг. более 66% было вложено в указанные инструменты [акции], не более трети – в инструменты с постоянным доходом. Доля вложений в недвижимость не превышала 3%». При этом, указывает СП, в 2018 и 2019 гг. наибольшая часть вложений в акции приходилась на долю высокотехнологических компаний – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.