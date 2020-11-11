Нерезиденты возобновили покупку российских долговых бумаг

Важно, что произошло это не только благодаря покупкам со стороны российских банков: в октябре впервые с апреля нерезиденты стали нетто-покупателями ОФЗ. В абсолютном выражении рост их вложений составил 42,9 млрд руб. «Стоимость гособлигаций в октябре снизилась к минимальным уровням за полгода, что увеличило доходности почти по всей кривой, – объясняет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. – Кроме того, Минфин начал предлагать привлекательные для финальной стадии цикла снижения ключевой ставки ОФЗ с купоном, который привязан к ставке RUONIA. Вместе с тем ведомство предлагало премии в доходности при размещениях по отношению к ценам на вторичном рынке».