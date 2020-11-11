Нерезиденты возобновили покупку российских долговых бумаг

Нерезиденты возобновили покупку российских долговых бумагМинфин перевыполнил план по квартальному размещению ОФЗ
Минфин в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на 294,5 млрд руб. при спросе 390,6 млрд руб. Срок погашения – сентябрь 2027 г. На втором аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в июле 2035 г. министерству удалось выручить 18,5 млрд руб. при спросе 27 млрд руб.
В октябре ведомство установило рекорд по месячному объему заимствований – 1,5 трлн руб. Это 75,1% от квартального плана размещения (2 трлн руб.). На аукционе 3 ноября Минфин довел выполнение плана до 96,5%, разместив ОФЗ на сумму 427,7 млрд руб. Вчерашний аукцион обеспечил перевыполнение квартального плана более чем на 12%.
Важно, что произошло это не только благодаря покупкам со стороны российских банков: в октябре впервые с апреля нерезиденты стали нетто-покупателями ОФЗ. В абсолютном выражении рост их вложений составил 42,9 млрд руб. «Стоимость гособлигаций в октябре снизилась к минимальным уровням за полгода, что увеличило доходности почти по всей кривой, – объясняет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. – Кроме того, Минфин начал предлагать привлекательные для финальной стадии цикла снижения ключевой ставки ОФЗ с купоном, который привязан к ставке RUONIA. Вместе с тем ведомство предлагало премии в доходности при размещениях по отношению к ценам на вторичном рынке».
Кроме того, значительное падение курса рубля также сыграло свою роль. Игроки понимают, что российская валюта недооценена, и этот фактор снижает валютные риски для иностранцев. Не стоит упускать из внимания и политический фактор – участники рынка ощущают, что Дональд Трамп может не удержаться в кресле президента США. А значит, его преемник будет действовать наперекор его политике «количественных смягчений» и печатный станок остановится, вызвав подъем цен на все активы.
«В такие моменты растет интерес к долгу развивающихся стран, потому что долг развитых стран теоретически достигает своего пика, – говорит главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. – Аналогично рынки вели себя после циклов количественного смягчения, стартовавших в 2008 и 2014 гг., тогда тоже рос спрос на рисковые активы. Нерезиденты оценивают российский фондовый рынок опосредованно, глядя на акции биржевых фондов, которые аккумулируют у себя российские бумаги, плюс пытаются угадать динамику цен на нефть».
«Реальная доходность в России (доходность госбумаг минус уровень инфляции) выше 2%, а в США, например, ниже – минус 1%, – указывает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. – Внешний долг нашей страны невелик, и по этому показателю Россия вообще одна из лучших стран мира. Низкий курс валюты и потенциал укрепления рубля добавляют привлекательности наипростейшей схеме: занять в долларах под 1%, вложить в рубли под 6%, да еще и выиграть за счет укрепления рубля».
Поэтому эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса нерезидентов на российские ОФЗ. «Предположу, что к концу года спрос на Brent попытается пробить потолок в $46,5 за баррель, поэтому спрос на российский госдолг будет только увеличиваться, – отмечает Антонов. – Именно поэтому последние размещения Минфина настолько удачны. До конца года этот тренд сохранится, а дальше уже сложно предсказывать».
В ноябре наблюдается общий оптимизм на мировых фондовых площадках, согласен Карпунин. «Вместе с прохождением периода неопределенности из-за выборов в США и новостями об эффективности вакцины Pfizer увеличивается спрос на рисковые активы, в том числе бумаги развивающихся стран, – говорит он. – В связи с этим можно ожидать сохранения положительной динамики по притоку нерезидентов в ОФЗ в ноябре – декабре».