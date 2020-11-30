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Прощание с вмененкой обойдется дорого

После отмены ЕНВД предпринимателям прогнозируют проблемы с уплатой НДС
Екатерина Шохина
В итоге на сегодняшний день только 20–30% бизнесменов выбрали новый налоговый режим /Кирилл Кухмарь / ТАСС

До окончания действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) остался месяц: еще в 2012 г. был принят федеральный закон № 97, предусматривающий отмену вмененки с 1 января 2021 г. Предприниматели, которые до 31 декабря 2020 г. не выберут другой специальный налоговый режим, соответствующий сфере деятельности, размерам и оборотам компании (УСН, ЕХСН, патентную систему или так называемый налог на самозанятых), в будущем году будут автоматически переведены на обычную систему налогообложения (ОСНО).

Однако в этом году стали ходить разговоры, что ЕНВД из-за сложной экономической ситуации продлят, так как этот налоговый режим помогает бизнесу держаться на плаву, ведь, сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов). «В мае Минфин действительно рассматривал продление ЕНВД еще на год, но потом отказался от этой идеи. Однако предприниматели до сих пор ждут, что правительство передумает. В итоге на сегодняшний день только 20–30% бизнесменов выбрали новый налоговый режим. И это значит, что остальные 70% перейдут на ОСНО», – сообщил «Ведомостям» советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных