Прощание с вмененкой обойдется дорого

Прощание с вмененкой обойдется дорогоПосле отмены ЕНВД предпринимателям прогнозируют проблемы с уплатой НДС
До окончания действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) остался месяц: еще в 2012 г. был принят федеральный закон № 97, предусматривающий отмену вмененки с 1 января 2021 г. Предприниматели, которые до 31 декабря 2020 г. не выберут другой специальный налоговый режим, соответствующий сфере деятельности, размерам и оборотам компании (УСН, ЕХСН, патентную систему или так называемый налог на самозанятых), в будущем году будут автоматически переведены на обычную систему налогообложения (ОСНО).
Однако в этом году стали ходить разговоры, что ЕНВД из-за сложной экономической ситуации продлят, так как этот налоговый режим помогает бизнесу держаться на плаву, ведь, сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов). «В мае Минфин действительно рассматривал продление ЕНВД еще на год, но потом отказался от этой идеи. Однако предприниматели до сих пор ждут, что правительство передумает. В итоге на сегодняшний день только 20–30% бизнесменов выбрали новый налоговый режим. И это значит, что остальные 70% перейдут на ОСНО», – сообщил «Ведомостям» советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.