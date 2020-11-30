Прощание с вмененкой обойдется дорого

Однако в этом году стали ходить разговоры, что ЕНВД из-за сложной экономической ситуации продлят, так как этот налоговый режим помогает бизнесу держаться на плаву, ведь, сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов). «В мае Минфин действительно рассматривал продление ЕНВД еще на год, но потом отказался от этой идеи. Однако предприниматели до сих пор ждут, что правительство передумает. В итоге на сегодняшний день только 20–30% бизнесменов выбрали новый налоговый режим. И это значит, что остальные 70% перейдут на ОСНО», – сообщил «Ведомостям» советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.