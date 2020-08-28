В Госдуме предложили продлить действие ЕНВД до 2025 года

Базовым полигоном, где можно наглядно увидеть последствия отмены ЕНВД, стала Пермь, где местные депутаты еще в прошлом году приняли решение о досрочном отказе от налоговой льготы. В соседней Удмуртии губернатор, напротив, предложил льготные налоговые условия в течение первых двух лет тем, кто перерегистрируется на упрощенную систему налогообложения (УСН). «После того как у предпринимателей по некоторым видам деятельности налоги выросли от 4 до 20 раз, в Чайковске, расположенном вблизи границы с Удмуртией, многие поспешили зарегистрировать бизнес по УСН, но уже в Удмуртии, где нерезидентам с января 2020 г. установили пониженные ставки налога. Уже в первые месяцы года в Удмуртии сообщали, что предприниматели из других регионов подали около 400 заявок на перерегистрацию бизнеса. Уверен, что большая часть этих заявок была из Пермского края», – рассказал «Ведомостям» член пермской «Опоры России» на условиях анонимности.