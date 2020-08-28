В Госдуме предложили продлить действие ЕНВД до 2025 года

В Госдуме предложили продлить действие ЕНВД до 2025 годаБизнес в регионах борется за сохранение налога на вмененный доход
Группа депутатов подготовила и внесла в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и ст. 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности», предлагая отложить отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 1 января 2025 г. Действующее законодательство предусматривает действие ЕНВД только до конца этого года.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы напомнили, что ЕНВД является одним из самых востребованных льготных режимов налогообложения, направленных на снижение налогового бремени для представителей малого бизнеса и обеспечение его стабильности, а также на упрощение порядка исчисления и уплаты налога. Законодатели считают, что отмена ЕНВД с 1 января 2021 г. может привести к финансовым потерям налогоплательщиков, применяющих сейчас эту систему, и увеличить затраты бизнеса на ведение бухгалтерского и налогового учета. Это, в свою очередь, может привести к сокращению количества малых предприятий и вызвать негативные последствия для местных и региональных бюджетов. «Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Между тем в регионах бизнес, не дожидаясь решения по законопроекту, пытается добиться продления льготного налогового режима своими способами. «Мы активно боремся за продление ЕНВД. Подписывается петиция. Во многих городах России проходит акция, выражающая волю бизнеса о сохранении единого налога», – говорит экономист Наталия Пятых. По ее оценкам, отмена вмененки приведет к увеличению налоговой нагрузки в несколько раз. Защитники единого налога подчеркивают, что отменять ЕНВД нужно, но только не сейчас, когда важнее поддержать малый и средний бизнес, чем занять жесткую позицию в борьбе с возможными злоупотреблениями этой льготой.
«ЕНВД – тот самый налог, за который бьются регионы: он остается в региональном бюджете и дает им возможность решать проблемы местного уровня, которые не предусмотрены федеральным бюджетом. С учетом сложной экономической ситуации эти деньги регионам сейчас будут очень нужны. Что касается малого и среднего бизнеса, для поддержки которого в свое время вводили ЕНВД, то сейчас мы видим, что по факту коронавирус обнулил достижения предыдущих лет в этом вопросе. И, я думаю, будет в корне неправильно добивать налоговыми изменениями тех, кто выжил в период ограничений», – поддержал инициаторов законопроекта председатель комитета по нацпроектам регионального парламента Волгоградской области Олег Савченко.
Базовым полигоном, где можно наглядно увидеть последствия отмены ЕНВД, стала Пермь, где местные депутаты еще в прошлом году приняли решение о досрочном отказе от налоговой льготы. В соседней Удмуртии губернатор, напротив, предложил льготные налоговые условия в течение первых двух лет тем, кто перерегистрируется на упрощенную систему налогообложения (УСН). «После того как у предпринимателей по некоторым видам деятельности налоги выросли от 4 до 20 раз, в Чайковске, расположенном вблизи границы с Удмуртией, многие поспешили зарегистрировать бизнес по УСН, но уже в Удмуртии, где нерезидентам с января 2020 г. установили пониженные ставки налога. Уже в первые месяцы года в Удмуртии сообщали, что предприниматели из других регионов подали около 400 заявок на перерегистрацию бизнеса. Уверен, что большая часть этих заявок была из Пермского края», – рассказал «Ведомостям» член пермской «Опоры России» на условиях анонимности.
В Перми говорят, что коронавирус не дал в полной мере оценить все последствия перехода на ЕНВД, однако там завидуют тем, у кого появился шанс еще несколько лет работать на вмененке.