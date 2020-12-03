Банки повышают ставки по вкладам

Рекордный отток средств с вкладов заставил банки изменить традиционный подход к новогодним акциям лояльности. В этом сезоне они предложили нетипичные продукты и были вынуждены несколько повысить ставки по вкладам. Один из ярких примеров нетипичных предновогодних акций – предложение «Ренессанс кредитом» рублевого депозита со ставкой 5,25%. Годовые проценты по нему клиенту предлагают выплатить на следующий рабочий день после размещения денежных средств во вклад.