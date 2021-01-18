Программу поддержки «зеленой» энергетики могут сократить на четверть

Программу поддержки «зеленой» энергетики могут сократить на четвертьМинэнерго и Минэкономразвития согласовали ее объем на уровне 306 млрд рублей
Объем программы поддержки создания в России генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025–2035 гг. могут сократить почти на четверть, следует из письма министра энергетики Николая Шульгинова курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку. Копия письма есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием документа.
В документе указано, что Минэнерго и Минэкономразвития согласовали снижение финансирования с изначально запланированных 400 млрд руб. до 306 млрд руб. При этом в октябре прошлого года глава Минэка Максим Решетников предлагал сокращение в два раза — до 200 млрд руб. Источники поясняли такой подход опасениями Минэка, что рост стоимости электроэнергии не удастся удержать в пределах инфляции, поскольку капзатраты на новые стройки ВИЭ-генерации закладываются в энерготариф. В Минэнерго были против сокращения.
В письме вице-премьеру Шульгинов сообщает, что по итогам проведенных обсуждений противоречия по объему программы были сняты. Размер поддержки в ценах 2021 г. составит 305,9 млрд руб., что примерно на 30% ниже изначально предлагаемого Минэнерго объема – 437 млрд руб. с учетом переноса дополнительных мощностей солнечных электростанций из действующей программы поддержки ВИЭ до 2024 г. С учетом сокращения объемов поддержки в рамках второй программы до 2035 г. в стране может быть введено вместо изначально планировавшихся 6,2 ГВт всего 4,6 ГВт «зеленой» генерации, включая 1,8 ГВт объектов солнечной энергетики и 2,7 ГВт ветроэнергетики (остальное – малые ГЭС), говорится в письме Новаку.
В Минэнерго подтвердили «Ведомостям», что разногласия ведомств по объему программы сняты. «Ведомости» также направили запросы в Минэкономразвития и представителю Новака.
Окончательно утвердить условия программы должно правительство. В октябре кабинет министров своим распоряжением уже утвердил ряд параметров – в частности, целевые показатели по локализации оборудования и экспорту. Но ключевой вопрос – по поводу объемов поддержки «зеленой» генерации – остается открытым.
Текущая программа поддержки ВИЭ (солнечные, ветряные электростанции и малые ГЭС) реализуется с 2014 по 2024 г. Проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей оптовых потребителей.
В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемких промышленных предприятий) сказали «Ведомостям», что изначально были против продления программы поддержки «зеленой» энергетики. По оценке замдиректора ассоциации Валерия Дзюбенко, с учетом пятнадцатилетнего периода, на который гарантируется окупаемость ВИЭ-проектов, «зеленая» генерация в рамках первой программы получит порядка 2 трлн руб. поддержки за счет потребителей. «К концу 2020-х годов цена электроэнергии от ВИЭ сравняется со стоимостью в традиционной энергетике. Отрасль сможет конкурировать в рыночных условиях», — сказал он.
В «Совете рынка» (регулятор энергорвнков) признают, что сокращение объемов поддержки возобновляемых источников энергии приведет к снижению нагрузки на потребителей. «Но вопрос выполнения условия по непревышению уровня инфляции зависит не только от программы ВИЭ, но и ещё от целого ряда решений по субсидированию различных проектов за счёт платежей за электроэнергию, мощность и услуги по передаче. Поэтому необходимо комплексное решение по ограничению и дальнейшему снижению перекрестного субсидирования», — добавил представитель регулятора.
В свою очередь, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (объединяет инвесторов в ВИЭ) Алексей Жихарев напомнил «Ведомостям», что второй этап программы уже претерпел сокращения в 2019 г. с более 600 млрд руб. до 400 млрд руб.
«При этом участников рынка догрузили дополнительными требованиями по экспорту и углублением вдвое локализации оборудования, — отметил он. — Более года потребовалось для адаптации своих инвестпрограмм к новым условиям. Под гарантии обеспечения объема рынка на уровне выше 6 ГВт участники серьезно оптимизировали и удельные капитальные и операционные затраты, снижение составило более 50% от значений первой программы». По словам Жихарева, решение о значительном снижении объемов программы вынудит часть инвесторов в ВИЭ отказаться от работы на российском рынке.