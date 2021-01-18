Программу поддержки «зеленой» энергетики могут сократить на четверть

В письме вице-премьеру Шульгинов сообщает, что по итогам проведенных обсуждений противоречия по объему программы были сняты. Размер поддержки в ценах 2021 г. составит 305,9 млрд руб., что примерно на 30% ниже изначально предлагаемого Минэнерго объема – 437 млрд руб. с учетом переноса дополнительных мощностей солнечных электростанций из действующей программы поддержки ВИЭ до 2024 г. С учетом сокращения объемов поддержки в рамках второй программы до 2035 г. в стране может быть введено вместо изначально планировавшихся 6,2 ГВт всего 4,6 ГВт «зеленой» генерации, включая 1,8 ГВт объектов солнечной энергетики и 2,7 ГВт ветроэнергетики (остальное – малые ГЭС), говорится в письме Новаку.