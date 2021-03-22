Правительство готово давать компаниям субсидии за наем безработных

Как указано в документе, «субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан», т. е. составит немногим более 38 000 руб. за одного нового сотрудника (1 МРОТ сейчас – 12 792 руб.). При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть.