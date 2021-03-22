Правительство готово давать компаниям субсидии за наем безработных

Правительство готово давать компаниям субсидии за наем безработныхЭксперты считают это завуалированной поддержкой крупнейших компаний
Компании и предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят безработных, которые на 1 января 2021 г. состояли на учете в центрах занятости. Такая мера поддержки занятости, объявленная премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 марта, утверждена постановлением правительства № 369 от 13 марта 2021 г.
Как указано в документе, «субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан», т. е. составит немногим более 38 000 руб. за одного нового сотрудника (1 МРОТ сейчас – 12 792 руб.). При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть.
В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд руб. Распределением субсидий займется Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.