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Правительство готово давать компаниям субсидии за наем безработных

Эксперты считают это завуалированной поддержкой крупнейших компаний
Екатерина Шохина
«Благодаря новой мере более 220 000 человек смогут получить работу», – пообещал Михаил Мишустин /Максим Стулов / Ведомости

Компании и предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят безработных, которые на 1 января 2021 г. состояли на учете в центрах занятости. Такая мера поддержки занятости, объявленная премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 марта, утверждена постановлением правительства № 369 от 13 марта 2021 г.

Как указано в документе, «субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан», т. е. составит немногим более 38 000 руб. за одного нового сотрудника (1 МРОТ сейчас – 12 792 руб.). При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть.

В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд руб. Распределением субсидий займется Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных