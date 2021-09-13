Официальная интеграция с Белоруссией снизит возможности для вывода капитала

По мнению замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, заявления по итогам переговоров дают основания для «осторожного оптимизма» по поводу возможности достичь договоренностей об объединении газовых рынков России и Белоруссии. Он напомнил, что в соответствии с соглашением в рамках ЕАЭС общий газовый рынок участников блока должен быть сформирован к 2025 г. «Поэтому более чем логично, чтобы Россия, как крупнейший производитель и экспортер, и Белоруссия, как второй по величине потребитель и главный импортер, к этому времени уже имели готовую и работающую модель единого рынка, – отмечает Гривач. – Сейчас взаимодействие осуществляется на базе межправительственного соглашения, долгосрочного контракта и ежегодных дополнений к нему, и равных условий хозяйствования в этой схеме быть не может».