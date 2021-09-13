Официальная интеграция с Белоруссией снизит возможности для вывода капитала

Официальная интеграция с Белоруссией снизит возможности для вывода капиталаПринципиального влияния на экономику России реализация плана не окажет
10 сентября по итогам совета министров Союзного государства в Минске была одобрена дорожная карта экономической интеграции России и Белоруссии – премьеры государств Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 союзных программ о фактическом переходе обеих стран к единым принципам экономической и финансовой политики. «Ведомости» разбирались, кто заплатит за интеграцию и к каким последствиям в экономике она приведет.
Одна налоговая политика
Ключевое направление интеграции – налоговое. Согласно программе, интеграция в налоговой сфере подразумевает в том числе выработку общих принципов налогообложения по косвенным налогам. Страны создадут единую методологию для учета всех косвенных налогов, а также комитет Союзного государства по налоговым вопросам, который будет за этим следить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «основой основ» сближение налоговых систем. По его словам, это создаст равные права для предприятий. Налоговая нагрузка после интеграции не изменится, существенно снизятся возможности отдельных субъектов пользоваться разной интерпретацией законодательства, пояснил министр экономического развития Максим Решетников.
«В России в большей степени развиты рыночные механизмы, что обусловливает преобладание косвенного налогообложения. В Белоруссии же система прямых налогов, высокая доля государства в экономике», – отметила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян.
Для российских компаний осложнен вход на белорусский рынок, в том числе из-за применяемой в Белоруссии политики государственного протекционизма, высоких административных барьеров для всех нерезидентов, продолжила Мигранян. Если условия станут равными, наиболее вероятна интеграция на уровне среднего и малого бизнеса и в сфере IT, на локальных рынках, считает эксперт.
Из-за существенно отличающихся ставок таких косвенных налогов, как акцизы на табак, сигареты в Белоруссии оказываются вдвое дешевле. Страна – абсолютный лидер по контрабанде сигарет в Россию: только в 2020 г. белорусский табак занял более половины всего рынка нелегальных сигарет в России, сообщала ранее ФТС. Из-за одной фуры с сигаретами бюджет теряет на акцизе порядка $500 000, говорил замглавы ведомства Руслан Давыдов.
$500 000
примерно столько из-за одной фуры с нелегальными сигаретами теряет бюджет на акцизе в Белоруссии
Впрочем, ключевая идея унификации налогового законодательства – скорее в ликвидации пробелов, с помощью которых через белорусские схемы крупнейшие российские предприниматели могли прятать деньги, уверен руководитель направления анализа и прогнозирования ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Раньше белорусы относились к использованию россиянами своей юрисдикции и своего права для оптимизации и вывода активов «с добродушием», но было очевидно, что вечно это работать не может, отметил экономист. История с гармонизацией – не столько про переписывание налоговых кодексов, сколько про ужесточение контроля, резюмировал Белоусов.
Одна таможенная политика
В последние годы Белоруссия стала «перевалочной базой» для поставок санкционных продуктов из Европы в Россию, заявлял в 2017 г. Александр Ткачев, занимавший тогда пост министра сельского хозяйства России. Россельхознадзор систематически выявлял поставки европейских продуктов под видом белорусских и несколько раз приостанавливал поставки некоторых видов товаров из Белоруссии, требуя от коллег усилить контроль за фитосанитарной сертификацией.
Сейчас интеграция по линии ветеринарного контроля «в высокой степени готовности», сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора: «Животноводческие грузы, следующие в Россию, перемещаются по электронным документам». В этом году введена в промышленную эксплуатацию безбумажная электронная ветеринарная сертификация на грузы, следующие из России в Белоруссию. По линии фитосанитарии информационные системы уже интегрированы, страны обмениваются информацией о выданных фитосанитарных документах при взаимной торговле растительной продукцией, уточнил представитель Россельхознадзора.
Несмотря на единое таможенное пространство в рамках ЕАЭС и отсутствие таможенной границы с Белоруссией, в Белоруссии намного проще осуществить таможенное оформление товаров, более лояльные правила сертификации, в России – наименее либеральный порядок и в разы больше требований к разрешительной документации, считает руководитель таможенного представителя «КВТ сервис» Юлия Шленская. Поэтому значительная часть товаров из Европы, предназначенных для российского рынка, проходит таможенное оформление в Белоруссии, пояснила Шленская. Это 20–30% всего европейского импорта, оценила она.
«Если Белоруссия примет российские правила игры и порядок ужесточится, пропадет смысл что-либо оформлять в этой стране по тем схемам, которыми пользовались российские компании до сих пор», – резюмировала Шленская.
Интеграция в ТЭК
Россия и Белоруссия договорились о «координации действий» по формированию цен на российский газ для Белоруссии на 2022 г. Президент России Владимир Путин 9 сентября заявил, что цена на газ для республики на 2022 г. сохранится на уровне текущего года ($128,5 за 1000 куб. м. – «Ведомости»). В свою очередь, премьер Головченко 11 сентября отметил, что цена на российский газ на 2022 г. значительно лучше действующего контракта, поскольку она не будет индексироваться на долларовую инфляцию.
Стороны также договорились, что до 1 декабря 2023 г. будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Принципы его работы и регулирования разработают к июлю 2022 г.
По мнению замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, заявления по итогам переговоров дают основания для «осторожного оптимизма» по поводу возможности достичь договоренностей об объединении газовых рынков России и Белоруссии. Он напомнил, что в соответствии с соглашением в рамках ЕАЭС общий газовый рынок участников блока должен быть сформирован к 2025 г. «Поэтому более чем логично, чтобы Россия, как крупнейший производитель и экспортер, и Белоруссия, как второй по величине потребитель и главный импортер, к этому времени уже имели готовую и работающую модель единого рынка, – отмечает Гривач. – Сейчас взаимодействие осуществляется на базе межправительственного соглашения, долгосрочного контракта и ежегодных дополнений к нему, и равных условий хозяйствования в этой схеме быть не может».
При этом российская газовая отрасль понесет потери, так как крупный импортер станет субъектом внутреннего рынка, говорит Гривач. Сейчас «Газпром» поставляет в Белоруссию газ примерно на $1,5 млрд в год и как минимум половина этих доходов исчезнет, поясняет он.
По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, принципиальное отличие между поставками в Белоруссию и в субъекты России сейчас заключается только в регулировании цен. В случае объединения рынков цены на газ будут определяться единым регулятором – ФАС – и индексироваться раз в год. Создать такую систему вполне реалистично даже до конца года, считает эксперт.
Зачем нужна интеграция
Характерно, что Минэкономразвития не привело оценок эффекта интеграции на экономику России, ограничившись анализом, как процесс повлияет на показатели Белоруссии. «Общая оценка, например, для экономики Белоруссии – это 1,5% дополнительного роста ВВП за счет того, что открывается рынок перевозок, например, автотранспортом, за счет того что снимаются барьеры на поставки продовольственной продукции, делается прозрачной единая система таможенного и налогового учета», – сообщил Решетников после подписания интеграционных документов. Он уточнил, что Россия выиграет скорее от усиления конкуренции – доступ белорусской сельскохозяйственной продукции на национальный рынок расширится, что должно будет сдержать цены на продовольствие.
Белорусская экономика – это несколько процентов от российской, поэтому, действительно, с точки зрения макроэкономических показателей каких-либо принципиальных изменений в среднесрочной перспективе не произойдет, продолжил Белоусов из ЦМАКПа. Более важное значение имеет технологическая интеграция, которая должна будет произойти прежде всего за счет расширения допуска к рынкам стратегического значения. Инженерного потенциала много не бывает – позиции, например, «Камаза» на мировом рынке существенно укрепит его интеграция с белорусским МАЗом, пояснил экономист. Аналогичная ситуация актуальна и для рынков оборонной продукции. Но в этом контексте важны гарантии, чтобы в случае смены власти не произошло коллапса производственных цепочек. Экономическая интеграция имеет свои пределы – объединение стратегически важных отраслей невозможно без политического единства, продолжил Белоусов. Либо оно рано или поздно случится, либо никаких новых бенефитов от интеграции получено так и не будет, резюмировал экономист.
Внешнеполитические последствия
В июне стало известно, что Европейский союз ввел экономические санкции против Белоруссии, которые включают в себя запрет на экспорт из Белоруссии ряда товаров и оборудования, ограничение доступа к рынку капитала ЕС, прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком проектов белорусского государственного сектора.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает принятые дорожные карты большим шагом в развитии интеграционных вопросов. Но по-настоящему стать им они могут, если «будут конвертированы в договоренности на уровне министерств и ведомств без бюрократической заторможенности». Кортунов обращает внимание, что в прошлом Москва и Минск подписывали различные планы и соглашения на высшем политическом уровне, но белорусские власти в силу разных обстоятельств не воплотили их в жизнь. Сейчас позиция белорусского руководства изменилась не очень сильно, но поменялась мировая обстановка. По словам Кортунова, Запад существенно усилил санкционное давление на экономику Белоруссии и дает понять, что Лукашенко уже не получит прощения. В этих условиях сближение с Москвой не имеет для Лукашенко внешнеполитической альтернативы, подытоживает эксперт.