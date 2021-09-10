Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Правительства России и Белоруссии одобрили все 28 программ интеграции

Ведомости

Решения об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Об этом говорится в совместном заявлении российского и белорусского правительств по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске.

«По итогам заседания Совета министров Союзного государства одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг.» и двадцать восемь союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России. Там добавили, что российская и белорусская стороны намерены «не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов».

«Будет продолжена реализация всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в заявлении. Ниже в заявлении были опубликованы названия всех 28 согласованных союзных программ. Они, в частности, подразумевают:

  • Сближение макроэкономической политики;

  • Гармонизацию денежно-кредитной политики, правил открытия банковских счетов и проведения валютных операций;

  • Гармонизацию норм регулирования банков и прочих финансовых организаций;

  • Интеграцию национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений, внедрение общей системы быстрых платежей;

  • Интеграцию информационных систем по отслеживанию движения и маркировки товаров;

  • Интеграцию налогового и таможенного законодательства, создание общих принципов налогообложения;

  • Разработку общего программного обеспечения для контроля транспортных перевозок, унификацию общего транспортного рынка, выработку общих требований к дорожной инфраструктуре;

  • Создание общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электричества;

  • Унификацию рынка связи и создание общих правил;

  • Унификацию законодательства в сфере туризма;

  • Проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.

Накануне президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.

Ранее по теме: Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных