Правительства России и Белоруссии одобрили все 28 программ интеграции
Решения об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Об этом говорится в совместном заявлении российского и белорусского правительств по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске.
«По итогам заседания Совета министров Союзного государства одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг.» и двадцать восемь союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России. Там добавили, что российская и белорусская стороны намерены «не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов».
«Будет продолжена реализация всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в заявлении. Ниже в заявлении были опубликованы названия всех 28 согласованных союзных программ. Они, в частности, подразумевают:
Сближение макроэкономической политики;
Гармонизацию денежно-кредитной политики, правил открытия банковских счетов и проведения валютных операций;
Гармонизацию норм регулирования банков и прочих финансовых организаций;
Интеграцию национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений, внедрение общей системы быстрых платежей;
Интеграцию информационных систем по отслеживанию движения и маркировки товаров;
Интеграцию налогового и таможенного законодательства, создание общих принципов налогообложения;
Разработку общего программного обеспечения для контроля транспортных перевозок, унификацию общего транспортного рынка, выработку общих требований к дорожной инфраструктуре;
Создание общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электричества;
Унификацию рынка связи и создание общих правил;
Унификацию законодательства в сфере туризма;
Проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.
Накануне президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.