Правительства России и Белоруссии одобрили все 28 программ интеграции

«По итогам заседания Совета министров Союзного государства одобрены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг.» и двадцать восемь союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России. Там добавили, что российская и белорусская стороны намерены «не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов».