Росстат меняет методику расчета инфляции с 2022 года

Росстат меняет методику расчета инфляции с 2022 годаТакже со следующего года стартует эксперимент по внедрению новых источников данных
Росстат с января 2022 г. вносит ряд изменений в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), говорится в пресс-релизе ведомства.
Ключевое из них – изменения в расчете еженедельной оценки индекса. Теперь он будет проводиться по формуле Ласпейреса. В этой формуле структура потребления (веса категорий товаров и услуг) определяется исходя из ретроспективных данных, то есть за основу берется потребление в базовом периоде. Сейчас прирост цен рассчитывается по принципу неделя к неделе. Месячный индекс оценивается по формуле Ласпейреса. По оценке Росстата, изменение методологии позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц.
Кроме того, будут изменены сроки регистрации цен для еженедельной и ежемесячной инфляции. Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. «Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу», – отмечают в ведомстве.
Цены на бензин и дизельное топливо будут регистрироваться еженедельно во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как было ранее, говорится в сообщении.
Ежемесячная регистрация цен будет проводиться в последние 5 дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца). Сроки раскрытия информации на сайте Росстата не будут меняться, заверяют в службе.
Новая методология вряд ли окажет влияние на публикуемые показатели инфляции, хотя все будет зависеть от того, как новая методология будет применяться на практике, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Это также не устранит расхождение между оперативной и основной оценками ИПЦ, но сблизит их. Сейчас для недельной оценки рассчитываются и суммируются приросты цен по отношению к предыдущей неделе, а для индекса месячной инфляции сначала рассчитывается индекс цен по отношению к концу прошлого года, из которого затем считаются приросты, поясняет эксперт.
При такой методике недельные и месячные данные могут быть не полностью сопоставимы, если посчитать накопленный рост цен из недельных цифр и сравнить с основной оценкой роста цен по декабрю.
Перенос сроков сбора на пятницу является еще одним шагом по сближению оперативной и основной оценок, однако будет ли она более волатильной или гладкой, станет ясно лишь со временем, добавляет Исаков.
Уточнение формулы расчета еженедельной инфляции и перенос регистрации на пятницу – это действительно небольшое улучшение, согласен начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» ВШЭ Владимир Бессонов. Сейчас методика оценки недельных данных не совсем верна, говорит он: отличия невелики, но за длительное время кумулятивный эффект может дать завышающее смещение.
В целом ряд изменений можно приветствовать, отмечает Бессонов. При этом большой вопрос вызывает то, что изменения методологии расчета не обсуждались с экспертным сообществом на Общественном совете, говорит экономист.
Данные из онлайн-касс
Кроме того, с января 2022 г. Росстат начинает вести экспериментальный параллельный расчет ИПЦ с использованием новых источников данных, отметили в Росстате. Это в том числе информация из данных онлайн-касс, государственной системы маркировки товаров (ГИС МТ) и информации, полученной путем веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.
«В течение 2022 г. будет оцениваться возможность получить полную и достоверную информацию о ценах и тарифах на весь набор наблюдаемых товаров и услуг, используя комбинацию различных источников данных и обеспечивая максимальную автоматизацию этого процесса», – говорится в сообщении ведомства.
Как пояснил «Ведомостям» представитель Росстата, весь 2022 г. ведомство будет считать инфляцию так же, как считали в 2021 г., и публиковать этот результат. Одновременно будет вестись экспериментальный расчет на основе новых источников, но он не будет доступен широкой общественности. Внедрить новую методику, если она будет корректна, планируется с 2023 г., пояснил он.
В рамках эксперимента Росстат оценит степень усложнения процедур автоматизированной обработки первичных данных и влияние этого фактора на корректность и оперативность расчетов.
Изменения затрагивают нижний уровень обработки первичной информации, что позволяет сохранить сопоставимость информации с предыдущими годами, подчеркивают в Росстате.
По словам Бессонова, старт эксперимента – наиболее существенное изменение, на которое нужно обратить внимание. «В Росстате появилась идея фикс внедрения «биг-дата» в статистику, в частности, в построение ИПЦ. Но речь идет не столько о том, чтобы усовершенствовать статистику, сколько о внедрении новых «модных» технологий», – считает эксперт.
Ключевой вопрос здесь в сопоставимости рядов и он пока не решен, подчеркивает эксперт. На экспертном уровне есть некоторый скепсис к внедрению указанных источников, добавляет эксперт: «Потребителям статистической информации в первую очередь важно не внедрение «ноу-хау», а надежность и сопоставимость».
Изменения в наборе товаров
Также Росстат внес изменения в набор потребительских товаров и услуг для расчета инфляции. По словам Бессонова, это обычная рутинная процедура, которая происходит ежегодно перед новым календарным годом: она учитывает постоянно меняющиеся потребительские предпочтения.
Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558: это в том числе 129 продовольственных, 292 непродовольственных товара и 137 услуг. Так, расширилось число лекарств: вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства, половина из которых относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). В учет ЖНВЛП включены 12 новых медикаментов (в том числе перекись водорода, аскорбиновая кислота, фосфоглив, натрия хлорид), исключены 9 (например, хлоргексидин, эликвис). Помимо ЖНВЛП добавили 18 новых препаратов (в том числе цитрамон, мирамистин, кеторол экспресс, афобазол, магне В6, валерианы экстракт, активированный уголь), исключили 10 (например, валокордин, настойку пустырника, линекс, бромгексин).
Также решено объединить близкие по потребительским свойствам товары. Например, жирный и нежирный творог будут считать в одной позиции «творог», также объединят импортные и отечественные сигареты и пиво в категории «пиво» и «сигареты с фильтром». Кроме того, Росстат внесет в одну категорию хлеб и булочные изделия из различных сортов, женские туфли из натуральной и искусственной кожи.
Введены три новые услуги, пользующиеся спросом. Это в том числе поездка на отдых в Египет, стоимость месячного абонемента в фитнес-центр. Одновременно исключены такие позиции, как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы, обслуживание банковской карты в национальной валюте.
Еженедельная регистрация цен, как и в 2021 г., будет осуществляться по 106 товарам и услугам, говорится в сообщении Росстата. При этом в список включены четыре товара (овощи и фрукты – столовая свекла и бананы, лекарства – ренгалин и эргоферон), исключены три товара и одна услуга (металлочерепица, бромгексин, отечественные поливитамины без минералов и поездка в Грецию).
В ноябре 2021 г. инфляция в годовом выражении, по данным Росстата, ускорилась до 8,40% – максимума с января 2016 г. Продовольственные товары в ноябре подорожали в годовом сравнении на 10,81%. Инфляция в России преодолела цель ЦБ в 4% в конце прошлого года, после чего продолжила ускоряться. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 г. необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.