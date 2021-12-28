Росстат меняет методику расчета инфляции с 2022 года

Новая методология вряд ли окажет влияние на публикуемые показатели инфляции, хотя все будет зависеть от того, как новая методология будет применяться на практике, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Это также не устранит расхождение между оперативной и основной оценками ИПЦ, но сблизит их. Сейчас для недельной оценки рассчитываются и суммируются приросты цен по отношению к предыдущей неделе, а для индекса месячной инфляции сначала рассчитывается индекс цен по отношению к концу прошлого года, из которого затем считаются приросты, поясняет эксперт.