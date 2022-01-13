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26 регионов завершили 2021 год с дефицитом бюджета

Это более чем в 2 раза меньше, чем в пандемийном 2020-м
Дмитрий Гринкевич
Изначально бюджеты были сверстаны достаточно консервативно, поэтому в некоторых регионах план был превышен на 30 и 50% и даже более / Андрей Гордеев / Ведомости / Ведомости

Совокупные доходы региональных бюджетов в 2021 г. составили 15,6 трлн руб., следует из оперативных данных системы «Электронный бюджет» Минфина за 31 декабря. Это на 2,3 трлн руб., или на 18%, выше, чем в 2020-м. Расходы субъектов в прошлом году зафиксированы на уровне в 15,2 трлн руб., а общий профицит 2021 г., таким образом, составил около 400 млрд руб. Годом ранее – в 2020-м – финансовый результат бюджетов регионов был отрицательным. Тогда дефицит составил 700 млрд руб.

В прошлом году ушли в минус 26 российских субъектов, что более чем в 2 раза меньше, чем в ­2020-м. Пандемийный год 58 регионов завершили с дефицитом. Самый существенный уровень дефицита по отношению к доходам (с учетом всех поступлений из федерального бюджета) в 2021 г. был зафиксирован в Ханты-Мансийском АО – Югре (-10%), Ульяновской области (-10%), Чукотском АО (-10%), Республике Калмыкии (-7,6%) и Томской области (-6,7%). Годом ранее порядок дефицита у регионов с самым худшим финансовым результатом был совершенно другим. В 2020-м наиболее существенный разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Кемеровской (-25%) и Тюменской (-24%) областях, Ямало-Ненецком АО (-19%), республиках Башкирии (-18%) и Удмуртии (-17,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных