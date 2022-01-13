26 регионов завершили 2021 год с дефицитом бюджета

В прошлом году ушли в минус 26 российских субъектов, что более чем в 2 раза меньше, чем в ­2020-м. Пандемийный год 58 регионов завершили с дефицитом. Самый существенный уровень дефицита по отношению к доходам (с учетом всех поступлений из федерального бюджета) в 2021 г. был зафиксирован в Ханты-Мансийском АО – Югре (-10%), Ульяновской области (-10%), Чукотском АО (-10%), Республике Калмыкии (-7,6%) и Томской области (-6,7%). Годом ранее порядок дефицита у регионов с самым худшим финансовым результатом был совершенно другим. В 2020-м наиболее существенный разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Кемеровской (-25%) и Тюменской (-24%) областях, Ямало-Ненецком АО (-19%), республиках Башкирии (-18%) и Удмуртии (-17,4%).