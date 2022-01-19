Аналитики назвали три условия для роста экономики выше 3%Их несоблюдение ставит планы правительства под угрозу
Для достижения роста выше 3% необходимо соблюдение трех условий: восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение госинвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре «ВТБ капитала», с которым ознакомились «Ведомости».
Хотя выполнение любого из этих пунктов в отдельности вполне возможно, их одновременная реализация маловероятна, считают авторы доклада.
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