Аналитики назвали три условия для роста экономики выше 3%

Для достижения роста выше 3% необходимо соблюдение трех условий: восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение госинвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре «ВТБ капитала», с которым ознакомились «Ведомости».