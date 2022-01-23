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ФНС выявила злоупотребления у инспекторов при вызовах налогоплательщиков

«Повестки» о явке в налоговую часто направлялись без оснований
Ольга Агеева
Для предоставления документов, уточнения деклараций, исправления ошибок в отчетности не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы / Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика. Центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов, где говорится о недопустимости вызова налогоплательщика без веских оснований, а также указываются распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики («Ведомости» их проанализировали).

Нередко проверяющие требуют явиться в инспекцию предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности. Для этого не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы, указала ФНС в письме «О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных