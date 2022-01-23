ФНС выявила злоупотребления у инспекторов при вызовах налогоплательщиков«Повестки» о явке в налоговую часто направлялись без оснований
Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика. Центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов, где говорится о недопустимости вызова налогоплательщика без веских оснований, а также указываются распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики («Ведомости» их проанализировали).
Нередко проверяющие требуют явиться в инспекцию предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности. Для этого не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы, указала ФНС в письме «О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган».
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