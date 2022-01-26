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Экономика

РСПП разработал пакет льгот для бизнеса вместо «налога на дивиденды»

Ведомости

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) разработали меры поощрения бизнеса – реинвестировать прибыль, выяснили «Ведомости». Один из основных инструментов – универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления, следует из презентации, подготовленной объединением. 

Режим предлагается установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в определенные сроки (например, обозначенные в проектной документации).  

Кроме этого, предприниматели предложили разрешить индексировать на уровень инфляции затраты на амортизацию, поскольку основные средства обесцениваются быстрее, чем их стоимость удается списать, продлить действие режима региональных инвестиционных проектов (РИП), понизить так называемый порог стратегического владения компанией с нынешних 50% до 10% (позволяет распределять дивиденды акционеру без налогов), простимулировать власти субъектов более охотно предоставлять региональные инвестиционные вычеты и ряд других.  

Пакет стимулов предлагается ввести вместо «налога на дивиденды». В прошлом году власти обсуждали введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам.

В презентации РСПП подчеркивается, что привязка ставки по налогу на прибыль к уровню дивидендов за прошедшие периоды противоречит Налоговому кодексу, который фактически запрещает повышать ставку ретроспективно, на результаты прошедших периодов. Также, говорится в документе, инициатива введения дифференцированной шкалы налогообложения не согласуется с поручением президента: в послании Федеральному собранию, после которого правительство начало активно готовить законопроект, Путин предлагал поощрять компании реинвестировать прибыль, а не распределять ее в виде платежей акционеров.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных