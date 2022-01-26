РСПП разработал пакет льгот для бизнеса вместо «налога на дивиденды»
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) разработали меры поощрения бизнеса – реинвестировать прибыль, выяснили «Ведомости». Один из основных инструментов – универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления, следует из презентации, подготовленной объединением.
Режим предлагается установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в определенные сроки (например, обозначенные в проектной документации).
Кроме этого, предприниматели предложили разрешить индексировать на уровень инфляции затраты на амортизацию, поскольку основные средства обесцениваются быстрее, чем их стоимость удается списать, продлить действие режима региональных инвестиционных проектов (РИП), понизить так называемый порог стратегического владения компанией с нынешних 50% до 10% (позволяет распределять дивиденды акционеру без налогов), простимулировать власти субъектов более охотно предоставлять региональные инвестиционные вычеты и ряд других.
Пакет стимулов предлагается ввести вместо «налога на дивиденды». В прошлом году власти обсуждали введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам.
В презентации РСПП подчеркивается, что привязка ставки по налогу на прибыль к уровню дивидендов за прошедшие периоды противоречит Налоговому кодексу, который фактически запрещает повышать ставку ретроспективно, на результаты прошедших периодов. Также, говорится в документе, инициатива введения дифференцированной шкалы налогообложения не согласуется с поручением президента: в послании Федеральному собранию, после которого правительство начало активно готовить законопроект, Путин предлагал поощрять компании реинвестировать прибыль, а не распределять ее в виде платежей акционеров.
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