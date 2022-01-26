РСПП разработал пакет льгот для бизнеса вместо «налога на дивиденды»

В презентации РСПП подчеркивается, что привязка ставки по налогу на прибыль к уровню дивидендов за прошедшие периоды противоречит Налоговому кодексу, который фактически запрещает повышать ставку ретроспективно, на результаты прошедших периодов. Также, говорится в документе, инициатива введения дифференцированной шкалы налогообложения не согласуется с поручением президента: в послании Федеральному собранию, после которого правительство начало активно готовить законопроект, Путин предлагал поощрять компании реинвестировать прибыль, а не распределять ее в виде платежей акционеров.