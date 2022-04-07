Силуанов сообщил о планах ослабить валютные ограничения

Это связано, во–первых, с приостановкой бюджетного правила (согласно замороженному до конца года фискальному принципу, на сверхдоходы от продажи энергоресурсов Минфин закупал валюту, что удерживало курс рубля от укрепления. – «Ведомости»). Во–вторых, с усилением платежного баланса, уточнил министр. В частности, экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт – резко упал. Профицит счета текущих операций, в нынешних условиях, когда, к тому же, заморожены резервы ЦБ (из–за чего регулятор также не может закупать валюту. – «Ведомости»), играет на усиление курса рубля, пояснил Силуанов.