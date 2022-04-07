Силуанов сообщил о планах ослабить валютные ограничения

Силуанов сообщил о планах ослабить валютные ограниченияМинфин и ЦБ выработают меры для прогнозируемого курса рубля
Минфин вместе с Центробанком и правительством работают над мерами, которые позволят повысить прогнозируемость курса рубля и понизить его волатильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Укрепление национальной валюты, по его словам, было ожидаемо.
Это связано, во–первых, с приостановкой бюджетного правила (согласно замороженному до конца года фискальному принципу, на сверхдоходы от продажи энергоресурсов Минфин закупал валюту, что удерживало курс рубля от укрепления. – «Ведомости»). Во–вторых, с усилением платежного баланса, уточнил министр. В частности, экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт – резко упал. Профицит счета текущих операций, в нынешних условиях, когда, к тому же, заморожены резервы ЦБ (из–за чего регулятор также не может закупать валюту. – «Ведомости»), играет на усиление курса рубля, пояснил Силуанов.
«В этой связи мы с правительством и с ЦБ подготавливаем перечень мер, который будет касаться возможности увеличения импортных поставок и, соответственно, оплаты. А также – возможности постепенного приоткрывания тех ограничений, которые были введены в первые дни после объявления санкций. В частности, принятых ЦБ мер по возможности использования иностранной валюты», – заявил Силуанов. Конкретные меры по расширению опций по выводу и использованию валюты он не назвал.
В начале февраля The Economist счел рубль самой недооцененной валютой по «индексу бигмака». По подсчетам журнала, стоимость бигмака в России соответствовала курсу доллара 23,34 руб., хотя действительный курс превышал 77 руб.
После начала военной операции России на Украине и введенных санкций доллар и евро резко подорожали. 28 февраля цена валюты США на Московской бирже поднялась с 83 до 90 руб., евро – с 93 до 101 руб. 9 марта доллар пробил 120 руб., евро тогда превысил 127 руб. Центробанк ввел ряд ограничений на вывод и снятие валюты с депозитов. Кроме этого, власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, чтобы поддержать курс. После пикового падения курс рубля начал заметно укрепляться. 7 апреля доллар стоил уже около 75 руб., евро – 82 руб.