Минфин назвал критерии для платежей в валюте по корпоративным евробондам

Хотя корпоративные заемщики могут получить от Минфина или ЦБ разрешение на перевод платежа в адрес кредиторов, в том числе из недружественных стран в валюте долга, «виза» регуляторов не гарантирует получение платежа конечными держателями облигаций. Перевод купона может быть из–за санкций заблокирован платежным агентом эмитента долга. Именно в такую ситуацию попала, например, «Северсталь» (ее владелец Алексей Мордашов был включен в санкционные списки). Подразделение Citibank в Нью-Йорке отказалось проводить платеж компании в размере $12,6 млн по еврооблигациям на $800 млн с датой погашения в 2024 г., сообщал представитель металлургической группы 23 марта. Citibank действует в качестве ее основного платежного агента и агента по переводу и банка счета в отношении облигаций.