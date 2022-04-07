Минфин назвал критерии для платежей в валюте по корпоративным евробондам

Минфин назвал критерии для платежей в валюте по корпоративным евробондамПо общему правилу бизнес может обслуживать внешний долг только в рублях
В первую очередь специальная комиссия при Минфине анализирует последствия от неисполнения компаниями эмитентами внешнего долга обязательств перед иностранными кредиторами, заявил министр финансов Антон Силуанов. Если российские компании обеспечивают приток валюты в страну, а иностранные контрагенты исполняют с ними контракты, то их заявки на разрешение платить по долгам в валюте поддерживаются, пояснил он. «Ключевое – это сальдо, оно должно быть положительным», – уточнил Силуанов.
Правила расчетов с иностранными кредиторами – как по суверенным, так и корпоративным обязательствам – регламентированы указом президента №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям, либо резиденты России смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам российских должников в рублях, а при наличии разрешения – в валюте долга.
Причем каких–либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается, уточнял регулятор. Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств зачисляются на счета типа С в российских и иностранных кредитных организациях, следует из текста указа и разъяснений ЦБ. Это общее правило, но должники могут подать заявку на погашение обязательств и в валюте долга в специальную комиссию при Минфине и Центробанке.
Хотя корпоративные заемщики могут получить от Минфина или ЦБ разрешение на перевод платежа в адрес кредиторов, в том числе из недружественных стран в валюте долга, «виза» регуляторов не гарантирует получение платежа конечными держателями облигаций. Перевод купона может быть из–за санкций заблокирован платежным агентом эмитента долга. Именно в такую ситуацию попала, например, «Северсталь» (ее владелец Алексей Мордашов был включен в санкционные списки). Подразделение Citibank в Нью-Йорке отказалось проводить платеж компании в размере $12,6 млн по еврооблигациям на $800 млн с датой погашения в 2024 г., сообщал представитель металлургической группы 23 марта. Citibank действует в качестве ее основного платежного агента и агента по переводу и банка счета в отношении облигаций.
С аналогичными проблемами столкнулся также и производитель удобрений «Уралкалий». Ему отказал в переводе в счет погашения иностранного кредита французский Credit Agricole Corporate & Investment Bank (акционер группы Дмитрий Мазепин также находится под европейскими санкциями). Не смогли провести платежи по евробондам и компании, связанные с бизнесменом Андреем Мельниченко, – СУЭК и «Еврохим».
Ряд российских крупных компаний тем не менее смогли выплатить купоны в адрес иностранных кредиторов. Например, «Норникель» смог провести такую транзакцию, хотя и после получения специального разрешения от российского Минфина, сообщил в интервью РБК совладелец и президент компании Владимир Потанин (текст интервью был опубликован 12 марта). По словам одного из источников «Ведомостей», зарубежные платежные агенты российских компаний в целом готовы исполнять свои функции, но лишь после заключения какой–либо авторитетной международной юридической фирмы об отсутствии рисков нарушения санкции при проведении такого платежа.