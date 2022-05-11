Недельная инфляция в России замедлилась до минимума с начала февраля

Основным фактором снижения недельной инфляции является коррекция после шокового роста цен и пикового изменения начала весны, согласен экономист Александр Исаков. Обычно высокая волатильность курса (изменение больше чем на 10%) приводит к росту цен на 1 процентный пункт на горизонте около полугода, отмечает эксперт: однако весной рост цен был существенно выше и быстрее происходившего ослабления курса. В результате скачка на валютном рынке цены на ряд товаров выросли необоснованно сильно. Например, стоимость некоторых автомобилей эконом-класса в России сегодня одна из самых высоких в мире, подчеркивает Исаков: «Мы собирали данные по цене на Kia Rio, и она выше на 70%, чем в Германии, и на 40% – чем в США, несмотря на то что проблемы с полупроводниками в мире сходные».