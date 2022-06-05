Эксперты не ожидают потерь бюджета от эмбарго на российскую нефть

Эксперты не ожидают потерь бюджета от эмбарго на российскую нефтьВ Минфине заверили, что переориентация на других покупателей поддержит доходы
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают серьезного эффекта от нефтяного эмбарго на бюджет в этом году, поскольку постепенное введение ограничений даст российским компаниям время перенаправить поставки в дружественные страны, а высокие цены на нефть смогут компенсировать снижение объемов экспорта. Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.
Давать точную оценку выпадающих доходов бюджета от введения недружественными странами эмбарго на импорт российской нефти не время, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. При этом очевидно, что рынок в ближайшее время будет переориентироваться на другие направления для экспорта нефти, что впоследствии позволит поддержать уровень доходов бюджета и работу нефтяного сектора, добавил собеседник.