Эксперты не ожидают потерь бюджета от эмбарго на российскую нефть

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают серьезного эффекта от нефтяного эмбарго на бюджет в этом году, поскольку постепенное введение ограничений даст российским компаниям время перенаправить поставки в дружественные страны, а высокие цены на нефть смогут компенсировать снижение объемов экспорта. Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.