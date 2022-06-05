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Эксперты не ожидают потерь бюджета от эмбарго на российскую нефть

В Минфине заверили, что переориентация на других покупателей поддержит доходы
Любовь Романова
Рынок в ближайшее время будет переориентироваться на другие направления для экспорта нефти, что позволит поддержать уровень доходов бюджета и работу нефтяного сектора / Егор Алеев / ТАСС

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают серьезного эффекта от нефтяного эмбарго на бюджет в этом году, поскольку постепенное введение ограничений даст российским компаниям время перенаправить поставки в дружественные страны, а высокие цены на нефть смогут компенсировать снижение объемов экспорта. Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.

Давать точную оценку выпадающих доходов бюджета от введения недружественными странами эмбарго на импорт российской нефти не время, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. При этом очевидно, что рынок в ближайшее время будет переориентироваться на другие направления для экспорта нефти, что впоследствии позволит поддержать уровень доходов бюджета и работу нефтяного сектора, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных