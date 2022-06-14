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Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд

С дефицитом период завершили лишь восемь субъектов
Дмитрий Гринкевич
Наиболее высокую динамику собственных доходов показали Кемеровская область / Евгений Разумный / Ведомости

Доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022 г. выросли на 29% до 7,2 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА на основе информации Единого портала бюджетной системы (исследование и агрегированные компанией данные есть у «Ведомостей»). Годом ранее показатель за тот же период составил 5,6 трлн руб. Доходы за январь – май 2022 г. побили исторический рекорд, обращают внимание аналитики.

Налоговые и неналоговые доходы субъектов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб., сообщают в АКРА. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб. Рост по большей части был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль – они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., следует из данных агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных