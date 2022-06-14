Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд

Налоговые и неналоговые доходы субъектов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб., сообщают в АКРА. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб. Рост по большей части был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль – они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., следует из данных агентства.