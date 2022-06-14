Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд

Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекордС дефицитом период завершили лишь восемь субъектов
Доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022 г. выросли на 29% до 7,2 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА на основе информации Единого портала бюджетной системы (исследование и агрегированные компанией данные есть у «Ведомостей»). Годом ранее показатель за тот же период составил 5,6 трлн руб. Доходы за январь – май 2022 г. побили исторический рекорд, обращают внимание аналитики.
Налоговые и неналоговые доходы субъектов, т. е. собственные, без учета поддержки из федерального бюджета, увеличились более чем на 30% и составили 5,8 трлн руб., сообщают в АКРА. Годом ранее показатель составлял 4,4 трлн руб. Рост по большей части был обеспечен ускорением поступлений по налогу на прибыль – они увеличились на 40% с 3 трлн до 4,2 трлн руб., следует из данных агентства.