Экономический разрыв ЕС с Китаем будет стоить Германии пяти Brexit

Экономический разрыв ЕС с Китаем будет стоить Германии пяти BrexitНо для Пекина такой разрыв может обойтись еще дороже
Двусторонняя торговая война ЕС с Китаем будет стоить Германии более чем в пять раз дороже, чем выход Великобритании из ЕС. К такому выводу пришел германский институт Ifo в исследовании, проведенном по поручению Баварской промышленной ассоциации.
Для Германии предполагаемое снижение реального ВВП в результате торговой войны с Китаем составит, считают в Ifo, 0,76%, что будет более чем в пять раз выше предполагаемого ущерба для экономики страны от Brexit. «ВВП Германии продемонстрировал, предположительно, реальное падение в результате выхода Великобритании из ЕС в 0,14%. Ясно, что только одностороннее экономическое отделение ЕС от Китая повлечет за собой почти в четыре раза больше затрат, чем выход Великобритании из ЕС», – говорится в исследовании.
В остальной части ЕС падение реального ВВП составит в таком случае 0,49%, а в США – 0,48%. Но остальной мир также понесет реальные экономические потери – снижение реального ВВП составит 0,24%. Но если Китай решит вступить в торговую войну с Западом с ответными мерами и, таким образом, увеличит торговые издержки на двусторонней основе, потери его ВВП достигнут уровня рекордных 2,27% ВВП, считают в Ifo. Скоординированный разрыв европейцев с Китаем в долгосрочной перспективе приведет к снижению реального уровня ВВП в Китае на 1,49%, говорится в исследовании. Это в два-три раза превышает реальные потери ВВП, которые понесут западные страны в результате их скоординированных мер против Китая: 0,55% – в Германии, 0,37% – в остальной части ЕС и 0,4% – в США.
Всего институт Ifo смоделировал пять сценариев, включая торговый разрыв западных стран с Китаем в сочетании с торговым соглашением между ЕС и США. Торговое соглашение между ЕС и США могло бы смягчить негативные последствия разделения с Китаем для экономики Германии и США, но не компенсировать их полностью, говорится в исследовании.
Больше всего в Германии от торговой войны с Китаем пострадают немецкая автомобильная промышленность (потеря добавленной стоимости −8,47%, $8,306 млрд), компании, производящие транспортное оборудование (−5,14%, $1,529 млрд), и производители машин и оборудования (–4,34%, $5,201 млрд). Выиграть при разрыве с Китаем в Германии могут, в частности, текстильная и швейная промышленность, а также отрасли производства компьютеров, электроники и оптики, говорится в исследовании, однако конкретные цифры приобретений таких отраслей не приводятся. «Однако в целом с точки зрения экономики прибыль в нескольких отраслях не может компенсировать потери в добавленной стоимости в остальных отраслях», – напоминают в Ifo.
Немецкое политическое руководство сталкивается с серьезными трудностями из-за нарастания энергетического кризиса в стране: после февральской эскалации украинского кризиса Берлин подтвердил свою лояльность трансатлантическому внешнеполитическому мейнстриму, что ограничивает его самостоятельную дипломатическую активность, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
В условиях нарастания американо-китайских противоречий у Германии остается не так много возможностей для проведения в отношении КНР собственного курса – разрыв экономических связей с Китаем не в интересах ФРГ и будет разрушительным для немецкой экономики, говорит эксперт. Но в нынешних условиях немецкие политики чаще оказываются в условиях неудобной для себя реальности, чем принимают участие в ее формировании, уверен Соколов.
Для Китая ЕС является крупнейшим торговым партнером, а Германия – крупнейший партнер Пекина из 27 стран – членов союза, отмечает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Поэтому для китайцев поддержание здоровых и стабильных торговых отношений с Берлином является важной ключевой задачей. Опыт ведения тарифной войны с США с 2018 г. был для Китая тяжелым, напоминает Лексютина. «Китай сделает все возможное, чтобы не допустить инициирования нового витка такого противостояния, но уже с Германией», – заключила эксперт.