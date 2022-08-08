Экономический разрыв ЕС с Китаем будет стоить Германии пяти Brexit

В остальной части ЕС падение реального ВВП составит в таком случае 0,49%, а в США – 0,48%. Но остальной мир также понесет реальные экономические потери – снижение реального ВВП составит 0,24%. Но если Китай решит вступить в торговую войну с Западом с ответными мерами и, таким образом, увеличит торговые издержки на двусторонней основе, потери его ВВП достигнут уровня рекордных 2,27% ВВП, считают в Ifo. Скоординированный разрыв европейцев с Китаем в долгосрочной перспективе приведет к снижению реального уровня ВВП в Китае на 1,49%, говорится в исследовании. Это в два-три раза превышает реальные потери ВВП, которые понесут западные страны в результате их скоординированных мер против Китая: 0,55% – в Германии, 0,37% – в остальной части ЕС и 0,4% – в США.