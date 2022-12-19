Во Франции отложили перезапуск нескольких АЭС и продлили строительство новой

Во Франции отложили перезапуск нескольких АЭС и продлили строительство новойЭто повышает риски в энергообеспечении стран ЕС этой зимой
Французская энергетическая госмонополия Electricite de France (EdF) 19 декабря заявила о продлении технического обслуживания двух ядерных энергоблоков на действующих АЭС на четыре месяца и еще двух блоков – на один месяц. Также сдвинуты сроки сдачи единственного строящегося во Франции нового энергоблока АЭС Flamanville – с 2023 на 2024 г. Это означает усиление нагрузки на энергосистему Франции и соседних странах ЕС этой зимой, а также сохранение зависимости Парижа от газа в условиях высоких цен.
Старение парка атомных энергоблоков Франции, рост сроков их плановых ремонтов и затягивание строительства единственного нового блока АЭС Flamanville в Нормандии – известные проблемы, отмечает главред издания Atominfo Александр Уваров. Французские АЭС в 1970–1980-е гг. строились серийно, но теперь их так же массово необходимо ремонтировать и модернизировать. Если на одном энергоблоке находят проблемы со сварными швами, то приходится проверять и ремонтировать все блоки серии, говорит Уваров. По его словам, французские атомщики, видимо, столкнулись с серьезными проблемами, потребовавшими замены ряда агрегатов.