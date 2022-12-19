Во Франции отложили перезапуск нескольких АЭС и продлили строительство новой

Французская энергетическая госмонополия Electricite de France (EdF) 19 декабря заявила о продлении технического обслуживания двух ядерных энергоблоков на действующих АЭС на четыре месяца и еще двух блоков – на один месяц. Также сдвинуты сроки сдачи единственного строящегося во Франции нового энергоблока АЭС Flamanville – с 2023 на 2024 г. Это означает усиление нагрузки на энергосистему Франции и соседних странах ЕС этой зимой, а также сохранение зависимости Парижа от газа в условиях высоких цен.