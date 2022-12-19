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Во Франции отложили перезапуск нескольких АЭС и продлили строительство новой

Это повышает риски в энергообеспечении стран ЕС этой зимой
Илья Лакстыгал
Проблемы с французскими АЭС – еще один фактор в копилку трудностей, встающих перед энергосистемой страны и ЕС / John THYS / AFP

Французская энергетическая госмонополия Electricite de France (EdF) 19 декабря заявила о продлении технического обслуживания двух ядерных энергоблоков на действующих АЭС на четыре месяца и еще двух блоков – на один месяц. Также сдвинуты сроки сдачи единственного строящегося во Франции нового энергоблока АЭС Flamanville – с 2023 на 2024 г. Это означает усиление нагрузки на энергосистему Франции и соседних странах ЕС этой зимой, а также сохранение зависимости Парижа от газа в условиях высоких цен.

Старение парка атомных энергоблоков Франции, рост сроков их плановых ремонтов и затягивание строительства единственного нового блока АЭС Flamanville в Нормандии – известные проблемы, отмечает главред издания Atominfo Александр Уваров. Французские АЭС в 1970–1980-е гг. строились серийно, но теперь их так же массово необходимо ремонтировать и модернизировать. Если на одном энергоблоке находят проблемы со сварными швами, то приходится проверять и ремонтировать все блоки серии, говорит Уваров. По его словам, французские атомщики, видимо, столкнулись с серьезными проблемами, потребовавшими замены ряда агрегатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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