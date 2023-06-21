Минтруд назвал стоимость президентской меры о сохранении детских выплат для работающих матерей

Минтруд назвал стоимость президентской меры о сохранении детских выплат для работающих матерейЗаконопроект уже вынесен на общественное обсуждение
Минтруд подготовил поправки, позволяющие сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для матерей, которые досрочно вышли на работу. Проекты изменений в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» размещены на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2024 г.
Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023. Глава государства предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, увеличился семейный доход или нет.
По правилам, которые действуют сейчас, пособие полагается только неработающему родителю или занятому неполный день. Оно выплачивается из средств Соцфонда, а его размер напрямую зависит от зарплаты матери (40% средней зарплаты, но не менее 8 591 руб. и не более 33 282 руб.). Согласно законопроекту, теперь право на пособие сохранится и за теми, кто вышел на работу из декрета досрочно.
В 2022 г. ежемесячное пособие по уходу за ребенком получали 1,6 млн человек, из них 142 465 человек (8,4%) работали на условиях неполного рабочего времени, говорится в пресс-релизе министерства.
Дополнительные расходы бюджета Соцфонда на нововведения составят 4,8 млрд руб. за три года: в 2024 г. — 1,4 млрд руб., в 2025 г. — 1,6 млрд руб., в 2026 г. — 1,8 млрд руб. Расчеты приводятся в пакете документов, опубликованных на regulation.gov.ru.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка, отметил глава ведомства Антон Котяков (его слова передает пресс-служба). Поправки позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день. Кроме того, в период декрета можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям, добавил министр. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, при этом останутся неизменными.
Эти меры в общей сложности с учетом изменений могут охватить порядка 18-19 млн детей, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Само нововведение он счел позитивным фактором. Во время ухода за ребенком женщина теряет определенные позиции на рынке труда и даже при раннем выходе на работу ей приходится начинать с более низкого старта, пояснил он. Кроме того, сын или дочь – это существенные расходы, поэтому семье просто необходима денежная компенсация.