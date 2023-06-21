Минтруд назвал стоимость президентской меры о сохранении детских выплат для работающих матерей

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка, отметил глава ведомства Антон Котяков (его слова передает пресс-служба). Поправки позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день. Кроме того, в период декрета можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям, добавил министр. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, при этом останутся неизменными.