Почему в новые регионы едут на заработки

Россияне все чаще переезжают в новые регионы из других субъектов страны, отметил Банк России в докладе «Региональная экономика». Причиной перетока становятся более высокие по сравнению с другими российскими субъектами РФ зарплаты, говорится в документе. В ЦБ фиксируют всплеск внутренней трудовой миграции прежде всего в такие отрасли, как строительство и сельское хозяйство, отмечается трудоустройство водителями и грузчиками в новых регионах. Работать туда едут преимущественно из Центрального федерального округа, Сибири и с юга России.