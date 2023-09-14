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Почему в новые регионы едут на заработки

Внутреннюю трудовую миграцию зафиксировали в ЦБ
Ярослава Костенко Сергей Гаврилюк, Донецк Анастасия Бойко
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россияне все чаще переезжают в новые регионы из других субъектов страны, отметил Банк России в докладе «Региональная экономика». Причиной перетока становятся более высокие по сравнению с другими российскими субъектами РФ зарплаты, говорится в документе. В ЦБ фиксируют всплеск внутренней трудовой миграции прежде всего в такие отрасли, как строительство и сельское хозяйство, отмечается трудоустройство водителями и грузчиками в новых регионах. Работать туда едут преимущественно из Центрального федерального округа, Сибири и с юга России.

Переток внутренних трудовых мигрантов регулятор выявил методом опроса предприятий, пояснил «Ведомостям» представитель Банка России. Сколько предприятий было опрошено – там не уточнили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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