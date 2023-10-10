Почему Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию по экономике

Голдин занимается вопросами экономической истории, экономики образования и рынка труда. В 1989 г. она стала первой женщиной, получившей должность на экономическом факультете Гарварда. Большинство ее научных трудов посвящено анализу причин гендерного неравенства в экономике. Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Голдин удалось собрать достаточно данных, чтобы продемонстрировать процесс изменения разрыва в доходах и уровне занятости мужчин и женщин за 200 лет американской истории.