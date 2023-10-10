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Почему Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию по экономике

Профессору Гарварда вручили награду за исследование гендерного неравенства
Софья Ермакова
Американская исследовательница гендерного неравенства Клаудия Голдин / Josh Reynolds / AP

Нобелевский комитет присудил премию по экономике Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля американке Клаудии Голдин – доктору философии и профессору Гарвардского университета. Она удостоилась награды за «углубление понимания роли женщин на рынке труда».

Голдин занимается вопросами экономической истории, экономики образования и рынка труда. В 1989 г. она стала первой женщиной, получившей должность на экономическом факультете Гарварда. Большинство ее научных трудов посвящено анализу причин гендерного неравенства в экономике. Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Голдин удалось собрать достаточно данных, чтобы продемонстрировать процесс изменения разрыва в доходах и уровне занятости мужчин и женщин за 200 лет американской истории.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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