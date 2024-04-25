/ Экономика

Какие темы крупный бизнес хочет обсудить с Путиным на съезде РСПП

Предпринимателей волнуют сохранность собственности и правила игры
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Дмитрий Гринкевич
Крупный бизнес обсудит с президентом защиту своей собственности от рисков национализации, налоговые льготы и заморозку фискальной нагрузки/ Андрей Гордеев / Ведомости

Главной темой разговора крупнейших российских бизнесменов с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) традиционно станет «взаимодействие бизнеса и власти», говорится в анонсе на сайте объединения.

Как рассказал «Ведомостям» близкий к РСПП собеседник, в последние два года компании волнуют главным образом два вопроса – сохранность их собственности и изменение правил игры в целом. По его словам, ожидается, что дискуссия будет разворачиваться вокруг этих направлений. Бизнесмены будут общаться с президентом, как и всегда на съезде, дважды – в широком и в узком составе. В первой, открытой части мероприятия планируется обсудить развитие инфраструктуры, снятие транспортно-логистических ограничений во внешнеторговых отношениях и развитие социального партнерства, по сути, рынка труда, рассказал источник, знакомый с программой съезда. Кроме того, планируется подписание генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2024–2026 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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