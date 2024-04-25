Какие темы крупный бизнес хочет обсудить с Путиным на съезде РСПП

Как рассказал «Ведомостям» близкий к РСПП собеседник, в последние два года компании волнуют главным образом два вопроса – сохранность их собственности и изменение правил игры в целом. По его словам, ожидается, что дискуссия будет разворачиваться вокруг этих направлений. Бизнесмены будут общаться с президентом, как и всегда на съезде, дважды – в широком и в узком составе. В первой, открытой части мероприятия планируется обсудить развитие инфраструктуры, снятие транспортно-логистических ограничений во внешнеторговых отношениях и развитие социального партнерства, по сути, рынка труда, рассказал источник, знакомый с программой съезда. Кроме того, планируется подписание генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2024–2026 гг.