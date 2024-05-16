Минэк предложил повысить лимит инвестиций из ФНБ

По словам первого собеседника, дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. Он признал, что пока лимит еще не исчерпан, но уточнил, что средства уже расписаны по конкретным проектам. Пока решений об увеличении инвестиций не принято, но запрос от компаний есть. В правительстве знают о предложении Минэкономразвития, но вряд ли оно будет поддержано Минфином, считает другой собеседник, близкий к кабмину. По его словам, с учетом и так невысокой ликвидной части ФНБ и пока еще сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов. К тому же, хотя траты ФНБ и зеркалируются Банком России, в моменте это приводит к увеличению предложения денег в экономике, что дополнительно давит на цены.