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Минэк предложил повысить лимит инвестиций из ФНБ

Фонд пополняется быстрее ожиданий, но целесообразность корректировки правил под вопросом
Анастасия Бойко
Минэк и Минфин (министры Максим Решетников и Антон Силуанов) дискутируют на вечную тему, что денег много не бывает, но и на деревьях они не растут/ Александр Рюмин / ТАСС

Минэк предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. Бюджетное правило предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на 4,2 трлн руб.

По словам первого собеседника, дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. Он признал, что пока лимит еще не исчерпан, но уточнил, что средства уже расписаны по конкретным проектам. Пока решений об увеличении инвестиций не принято, но запрос от компаний есть. В правительстве знают о предложении Минэкономразвития, но вряд ли оно будет поддержано Минфином, считает другой собеседник, близкий к кабмину. По его словам, с учетом и так невысокой ликвидной части ФНБ и пока еще сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов. К тому же, хотя траты ФНБ и зеркалируются Банком России, в моменте это приводит к увеличению предложения денег в экономике, что дополнительно давит на цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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