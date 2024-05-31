Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минфин раскрыл число плательщиков НДФЛ с самыми высокими доходами

0,3% россиян обеспечили пятую часть всех поступлений
Анастасия Бойко
Всего в стране насчитывается 65,3 млн плательщиков НДФЛ/ Максим Стулов / Ведомости

Минфин презентовал данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доходы свыше 10 млн руб. в год в прошлом году получали 167 000 граждан – это 0,3% от всех плательщиков подоходного налога, следует из материалов ведомства, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, которое прошло 24 мая (документ есть у «Ведомостей»). Несмотря на то что эта группа работников была самой маленькой, она обеспечила почти одну пятую всех поступлений от НДФЛ (19%) в прошлом году – 1,2 трлн руб. Доходы граждан свыше 5 млн руб. облагались по повышенной ставке 15%.

Наибольшая часть плательщиков НДФЛ – 82,1% – получают годовой доход до 1 млн руб. до вычета налога, следует из документа Минфина. Это самая многочисленная группа плательщиков, которая насчитывает 53,6 млн человек по России. Она обеспечила 38% всех поступлений в бюджет от НДФЛ в прошлом году (2,5 трлн руб.). Столько же налогов поступило от работников с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн руб. Их в стране 11,2 млн человек (17,1% от всех физлиц).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных