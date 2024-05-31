Минфин раскрыл число плательщиков НДФЛ с самыми высокими доходами

Минфин раскрыл число плательщиков НДФЛ с самыми высокими доходами0,3% россиян обеспечили пятую часть всех поступлений
Минфин презентовал данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доходы свыше 10 млн руб. в год в прошлом году получали 167 000 граждан – это 0,3% от всех плательщиков подоходного налога, следует из материалов ведомства, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, которое прошло 24 мая (документ есть у «Ведомостей»). Несмотря на то что эта группа работников была самой маленькой, она обеспечила почти одну пятую всех поступлений от НДФЛ (19%) в прошлом году – 1,2 трлн руб. Доходы граждан свыше 5 млн руб. облагались по повышенной ставке 15%.
Наибольшая часть плательщиков НДФЛ – 82,1% – получают годовой доход до 1 млн руб. до вычета налога, следует из документа Минфина. Это самая многочисленная группа плательщиков, которая насчитывает 53,6 млн человек по России. Она обеспечила 38% всех поступлений в бюджет от НДФЛ в прошлом году (2,5 трлн руб.). Столько же налогов поступило от работников с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн руб. Их в стране 11,2 млн человек (17,1% от всех физлиц).