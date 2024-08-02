Когда замедлится рост зарплат

По данным Росстата, номинальные зарплаты выросли в мае на 17,8% после 17% в апреле. В реальном выражении (после вычета инфляции) рост ускорился до 8,8% с 8,5%. Увеличение в январе – марте составило 19,5% в номинальном выражении и 11% – в реальном. Согласно прогнозу Минэка, рост номинальных зарплат в этом году составит 13,6%, а затем в течение трех лет он будет снижаться – до 8,4% в 2025 г., 7% в 2026 г., 6,6% в 2027 г. Средние заработки россиян до вычета налогов вырастут с 83 698 руб. в 2024 г. до 103 403 руб. через три года, ожидает министерство. Обновленный прогноз АКРА предполагает, что средние зарплаты в этом году достигнут 85 000 руб., а к 2027 г. вырастут до 106 100–112 700 руб.