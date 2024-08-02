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/ Экономика

Когда замедлится рост зарплат

До конца года зарплаты продолжат расти высокими темпами
Анастасия Бойко
Заработки россиян увеличиваются двузначными темпами по всей стране/ Максим Стулов / Ведомости

Рынок заметно перегрет начиная с конца 2022 г., сейчас темпы роста зарплат приблизились к пику, но ожидать замедления не стоит раньше следующего года, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Зарплаты россиян растут преимущественно из-за рыночных механизмов – конкуренции за кадры и роста производства, поэтому спад темпов роста произойдет по мере охлаждения экономики, отмечают экономисты.

По данным Росстата, номинальные зарплаты выросли в мае на 17,8% после 17% в апреле. В реальном выражении (после вычета инфляции) рост ускорился до 8,8% с 8,5%. Увеличение в январе – марте составило 19,5% в номинальном выражении и 11% – в реальном. Согласно прогнозу Минэка, рост номинальных зарплат в этом году составит 13,6%, а затем в течение трех лет он будет снижаться – до 8,4% в 2025 г., 7% в 2026 г., 6,6% в 2027 г. Средние заработки россиян до вычета налогов вырастут с 83 698 руб. в 2024 г. до 103 403 руб. через три года, ожидает министерство. Обновленный прогноз АКРА предполагает, что средние зарплаты в этом году достигнут 85 000 руб., а к 2027 г. вырастут до 106 100–112 700 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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