Правительство завершает работу над проектом бюджета на 2025-2027 годы

Рост доходов в следующем году прогнозируется на уровне 40,29 трлн руб, что на 12% больше прогнозов на этот год. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 73%. Расходы в 2025 г. могут повыситься до 41,46 трлн руб. По словам Мишустина, проект предполагает оптимальное соотношение доходов и расходов. «С одной стороны, [соотношение] гарантирует выполнение всех социальных обязательств, с другой, окажет существенную поддержку тем отраслям, которые особенно нужны для формирования экономики», – уточнил глава правительства.