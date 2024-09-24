Правительство завершает работу над проектом бюджета на 2025-2027 годы

Правительство завершает работу над проектом бюджета на 2025-2027 годыМишустин сообщил, что власти выполнят все социальные обязательства
Правительство России завершает подготовку федерального бюджета на ближайшие три года – 2025-2027 гг., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Сегодня мы рассмотрим законопроект и документы, которые вместе с ним внесем в Государственную думу», – сказал премьер на заседании кабинета министров. В нижнюю палату также будут внесены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также прогноз социально-экономического развития и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Мишустин предложил в рамках заседания обсудить параметры бюджетов внебюджетных госфондов, за счет которых «будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами». Премьер сообщил, что власти намерены обеспечить финансированием оказание медпомощи, увеличить расходы Фонда пенсионного страхования. Помимо этого, запланированы и расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам. В проекте бюджета на три года также предусмотрены ресурсы для реализации новых национальных проектов.
Рост доходов в следующем году прогнозируется на уровне 40,29 трлн руб, что на 12% больше прогнозов на этот год. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 73%. Расходы в 2025 г. могут повыситься до 41,46 трлн руб. По словам Мишустина, проект предполагает оптимальное соотношение доходов и расходов. «С одной стороны, [соотношение] гарантирует выполнение всех социальных обязательств, с другой, окажет существенную поддержку тем отраслям, которые особенно нужны для формирования экономики», – уточнил глава правительства.
Премьер добавил, что исполнение федерального бюджета в 2025-2027 гг. ожидается с дефицитом, в 2025 г. – на уровне 0,5% ВВП. Согласно статистике Минэкономразвития, ВВП страны за семь месяцев 2024 г. вырос на 4,4% – более чем в два раза выше аналогичного периода 2023 г. На заседании кабмина было отмечено, что основными драйверами стали отрасли реального сектора, прежде всего – обрабатывающая промышленность.
4 июля Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2025-2026 гг. Закон увеличивает расходы бюджета на 522 млрд руб. В общей сложности объем расходов федерального бюджета составит 37,182 трлн руб. При этом снижаются доходы – на 3 млрд руб. до 35,062 трлн.
Согласно документу, запланированный дефицит бюджета составил 2,12 трлн руб., или 1,1% от ВВП. До этого закон о бюджете предполагал дефицит в 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. 12 июля закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.