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/ Экономика

Что будет с нефтегазовыми доходами бюджета до конца года

Доля НГД в структуре доходов бюджета по итогам года может вырасти до 33%
Дарья Мосолкина
Василий Милькин
Ведомство Антона Силуанова ожидает, что по итогам года доля НГД в доходах бюджета составит 31,3%/ Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета в октябре составили 1,2 трлн руб., превысив аналогичный показатель за прошлый месяц на 55% (771,9 млрд), следует из данных, опубликованных на сайте Минфина. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 25% – тогда поступления достигли 1,6 трлн. Разница между фактическим и ожидаемым объемом дополнительных НГД за октябрь оказалась отрицательной – казна недополучила 17,6 млрд руб., сообщило министерство. По прогнозам Минфина, в ноябре ожидается 105,1 млрд руб. дополнительных НГД.

В структуре НГД значительный рост показали поступления по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД), который уплачивается ежеквартально. В октябре они составили 491,6 млрд руб., оказавшись чуть ниже июльского показателя в 496,7 млрд руб. При этом налог на добычу полезных ископаемых показал в прошлом месяце второй худший результат за год – 908,1 млрд руб. после 878,4 млрд в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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