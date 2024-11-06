Что будет с нефтегазовыми доходами бюджета до конца года

В структуре НГД значительный рост показали поступления по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД), который уплачивается ежеквартально. В октябре они составили 491,6 млрд руб., оказавшись чуть ниже июльского показателя в 496,7 млрд руб. При этом налог на добычу полезных ископаемых показал в прошлом месяце второй худший результат за год – 908,1 млрд руб. после 878,4 млрд в январе.