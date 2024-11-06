Что будет с нефтегазовыми доходами бюджета до конца года

Что будет с нефтегазовыми доходами бюджета до конца годаДоля НГД в структуре доходов бюджета по итогам года может вырасти до 33%
Нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета в октябре составили 1,2 трлн руб., превысив аналогичный показатель за прошлый месяц на 55% (771,9 млрд), следует из данных, опубликованных на сайте Минфина. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 25% – тогда поступления достигли 1,6 трлн. Разница между фактическим и ожидаемым объемом дополнительных НГД за октябрь оказалась отрицательной – казна недополучила 17,6 млрд руб., сообщило министерство. По прогнозам Минфина, в ноябре ожидается 105,1 млрд руб. дополнительных НГД.
В структуре НГД значительный рост показали поступления по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД), который уплачивается ежеквартально. В октябре они составили 491,6 млрд руб., оказавшись чуть ниже июльского показателя в 496,7 млрд руб. При этом налог на добычу полезных ископаемых показал в прошлом месяце второй худший результат за год – 908,1 млрд руб. после 878,4 млрд в январе.