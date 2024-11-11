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Банк России охладит корпоративное кредитование

ЦБ раньше запланированного введет новые требования к капиталу и снизит риски крупных заемщиков
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

ЦБ принял три решения по банковскому регулированию – два из них направлены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте, говорится на сайте Банка России.

С 1 февраля 2025 г. начнет действовать так называемая национальная антициклическая надбавка при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом уровне) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% от активов, взвешенных по риску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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