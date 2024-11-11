Банк России охладит корпоративное кредитование

С 1 февраля 2025 г. начнет действовать так называемая национальная антициклическая надбавка при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом уровне) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% от активов, взвешенных по риску.