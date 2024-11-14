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Эксперты оценили примерные масштабы дробления бизнеса на УСН

Чаще всего делится бизнес из сферы недвижимости, торговли и общепита
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Признаки дробления бизнеса имеют 412 670 юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН), подсчитали аналитики «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион») на основе данных ФНС. В их число вошли организации – плательщики УСН, у которых есть так называемые родственные организации или ИП (с одинаковым руководителем или учредителями) с тем же или похожим видом деятельности, следует из исследования (есть у «Ведомостей»). Таким образом, доля компаний, которые можно отнести к «дробленцам», оценивается в 30% от всех юрлиц на УСН, полагают эксперты.

Если же считать эту долю от всех налогоплательщиков, которые используют УСН (т. е. с учетом ИП), то она составляет около 10%, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, комментируя данные исследования. По данным статистической налоговой отчетности, опубликованной на сайте ФНС, на 1 января 2024 г. в России насчитывалось 4,4 млн налогоплательщиков на УСН, среди которых 1,4 млн компаний и 3 млн индивидуальных предпринимателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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