Эксперты оценили примерные масштабы дробления бизнеса на УСН

Эксперты оценили примерные масштабы дробления бизнеса на УСНЧаще всего делится бизнес из сферы недвижимости, торговли и общепита
Признаки дробления бизнеса имеют 412 670 юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН), подсчитали аналитики «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион») на основе данных ФНС. В их число вошли организации – плательщики УСН, у которых есть так называемые родственные организации или ИП (с одинаковым руководителем или учредителями) с тем же или похожим видом деятельности, следует из исследования (есть у «Ведомостей»). Таким образом, доля компаний, которые можно отнести к «дробленцам», оценивается в 30% от всех юрлиц на УСН, полагают эксперты.
Если же считать эту долю от всех налогоплательщиков, которые используют УСН (т. е. с учетом ИП), то она составляет около 10%, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, комментируя данные исследования. По данным статистической налоговой отчетности, опубликованной на сайте ФНС, на 1 января 2024 г. в России насчитывалось 4,4 млн налогоплательщиков на УСН, среди которых 1,4 млн компаний и 3 млн индивидуальных предпринимателей.