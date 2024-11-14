Эксперты оценили примерные масштабы дробления бизнеса на УСН

Признаки дробления бизнеса имеют 412 670 юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН), подсчитали аналитики «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион») на основе данных ФНС. В их число вошли организации – плательщики УСН, у которых есть так называемые родственные организации или ИП (с одинаковым руководителем или учредителями) с тем же или похожим видом деятельности, следует из исследования (есть у «Ведомостей»). Таким образом, доля компаний, которые можно отнести к «дробленцам», оценивается в 30% от всех юрлиц на УСН, полагают эксперты.