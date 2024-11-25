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/ Экономика

От регионов хотят больше инициативы в привлечении инвесторов

«Налоговый эффект» сделал механизм соглашений о защите капвложений, заключенных в 2024 году, привлекательным
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Минэк предлагает со следующего года запустить публичную проектную инициативу в соглашениях по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, механизм для реализации крупных проектов со стабилизацией условий) – т. е. дать регионам возможность выступать инициатором таких соглашений. Это следует из материалов к съезду министров экономики субъектов (есть у «Ведомостей»). Сейчас в законе о СЗПК такое право есть, но фактически регионы им не пользовались, так как нужны дополнительные нормативные акты, описывающие механизм, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка.

В качестве KPI на 2025 г. значится заключение СЗПК во всех регионах – как минимум по одному на субъект. Сейчас СЗПК реализует 42 субъекта, следует из материалов. Больше всего приходится на Свердловскую (7 СЗПК), Нижегородскую (4) и Ленинградскую (4) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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