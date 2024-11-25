От регионов хотят больше инициативы в привлечении инвесторов«Налоговый эффект» сделал механизм соглашений о защите капвложений, заключенных в 2024 году, привлекательным
Минэк предлагает со следующего года запустить публичную проектную инициативу в соглашениях по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, механизм для реализации крупных проектов со стабилизацией условий) – т. е. дать регионам возможность выступать инициатором таких соглашений. Это следует из материалов к съезду министров экономики субъектов (есть у «Ведомостей»). Сейчас в законе о СЗПК такое право есть, но фактически регионы им не пользовались, так как нужны дополнительные нормативные акты, описывающие механизм, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка.
В качестве KPI на 2025 г. значится заключение СЗПК во всех регионах – как минимум по одному на субъект. Сейчас СЗПК реализует 42 субъекта, следует из материалов. Больше всего приходится на Свердловскую (7 СЗПК), Нижегородскую (4) и Ленинградскую (4) области.