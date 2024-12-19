Госдума утвердила свои предложения для Счетной палаты по проверкам на 2025 год

Госдума утвердила свои предложения для Счетной палаты по проверкам на 2025 годДепутаты предлагают проанализировать расходование средств на переработку мусора и меры по улучшению демографии
Совет Госдумы 16 декабря утвердил предложения по вопросам, которые требуют проведения контрольных или экспертно-аналитических мероприятий на 2025 г. Такие предложения включаются в формирование плана работы Счетной палаты (СП). Собирал предложения комитет Госдумы по контролю, который и вынес их на рассмотрение совета. «Ведомости» ознакомились с темами, по которым нужна проверка в ходе контрольных или экспертно-аналитических мероприятий СП. Депутаты предложили ведомству провести семь экспертно-аналитических мероприятий, три аудита и др.
Темы для СП предлагают комитеты Госдумы, после этого они обсуждаются с ведомством, говорит председатель комитета по контролю Олег Морозов. «Часть предложений уточняются, видоизменяются в соответствии с приоритетами, уже имеющимися у СП. Потом СП согласованный план взаимодействия с Госдумой погружает в план своей работы», – поясняет депутат. По его словам, профильные комитеты по результатам проверок рассматривают их на своих заседаниях.
Всего в списке содержатся 17 предполагаемых наименований контрольных и иных мероприятий. Часть из них связана с социальной сферой. К примеру, парламентарии предлагают провести экспертно-аналитическое мероприятие по теме реализации перечня президентских поручений по вопросам, связанным с оплатой труда бюджетников и с эффективностью мер по улучшению демографической ситуации. Аудит депутаты предлагают провести по расходованию бюджетных средств, которые направлены на стимулирование повышения занятости населения. Также депутаты предлагают СП оценить достаточность и результативность мер, направленных на профилактику и снижение сердечно-сосудистых заболеваний.
Часть мероприятий, предлагаемых депутатами, связаны с экологической повесткой: это экспертно-аналитическое мероприятие по теме изменения порядка финансирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оценка результативности мер, направленных на вывоз и утилизацию отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», в том числе в части организации раздельной переработки отходов, аудит использования бюджетных средств, которые направлены на повышение мер безопасности лесов от пожаров, оценка эффективности мероприятий, направленных на создание инфраструктуры для обращения с отходами I–II классов, мониторинг реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги».
Некоторые предложения связаны с технологиями: это экспертно-аналитическое мероприятие по ценообразованию в госрасходах в сфере информтехнологий, анализ использования федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения. Проанализировать предложено также «деятельность Министерства обороны РФ по управлению и распоряжению имуществом Вооруженных сил РФ, включая жилищный фонд».
Также депутаты хотят, чтобы СП проверила использование бюджетных средств, которые выделялись на строительство и капремонт объектов физкультуры и спорта. Депутаты предлагают экспертно-аналитические мероприятия по проверке эффективности применения механизма инвестиционного налогового вычета, по результативности мер по импортозамещению в автомобильной промышленности, проверить продуктивность расходования средств на поддержку сети центров «Мой бизнес», а также провести аудит расходования бюджетных средств, выделенных на господдержку кинематографии.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов приводит пример, что их комитет предлагал проверить эффективность расходования средств, которые выделялись ветеранским организациям на санаторно-курортное лечение ветеранов. «СП провела мероприятия, подготовила отчет. Пригласила депутатов, представителей Минтруда и ветеранских организаций на коллегию, где были высказаны предложения от организаций, чтобы работа была эффективнее. Затем мы на комитете рассматривали результаты проверочных мероприятий», – рассказывает он. После этого результаты проверок фиксируются в годовом отчете СП, который председатель ведомства представляет в Госдуме, поясняет депутат.
Депутаты выбирают темы, исходя из повестки, а также обращений избирателей, говорит политолог Алексей Макаркин: «Обычно от граждан в органы власти больше всего обращений по социальной тематике – от пенсий до качества здравоохранения. Экология тоже одна из самых важных тем». В подобных случаях Госдума реагирует на обращения граждан, те, кто пишет депутатам про ТКО, медицину, кинематограф, обращаются к государству за поддержкой, полагает эксперт. «СП может учитывать пожелания депутатов при составлении плана проверок и контрольных мероприятий. Но Дума не единственный орган, на основании которого формируется такой план», – говорит Макаркин.