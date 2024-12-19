Госдума утвердила свои предложения для Счетной палаты по проверкам на 2025 год

Депутаты выбирают темы, исходя из повестки, а также обращений избирателей, говорит политолог Алексей Макаркин: «Обычно от граждан в органы власти больше всего обращений по социальной тематике – от пенсий до качества здравоохранения. Экология тоже одна из самых важных тем». В подобных случаях Госдума реагирует на обращения граждан, те, кто пишет депутатам про ТКО, медицину, кинематограф, обращаются к государству за поддержкой, полагает эксперт. «СП может учитывать пожелания депутатов при составлении плана проверок и контрольных мероприятий. Но Дума не единственный орган, на основании которого формируется такой план», – говорит Макаркин.