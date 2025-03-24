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Как сохранение ставки повлияет на бизнес и экономику

Экономический рост замедлится, считают эксперты
Ксения Котченко
Ключевой зоной неопределенности остаются внешние условия, сказала Эльвира Набиуллина
Ключевой зоной неопределенности остаются внешние условия, сказала Эльвира Набиуллина / Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этой отметке она находится с октября 2024 г. Вероятность дополнительного повышения ставки уменьшилась, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. При этом характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. «Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», – добавила глава ЦБ.

Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний, отметила Набиуллина. На рынке труда ситуация остается напряженной, но ЦБ видит больше сигналов о снижении дефицита кадров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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