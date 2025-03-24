Как сохранение ставки повлияет на бизнес и экономику

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этой отметке она находится с октября 2024 г. Вероятность дополнительного повышения ставки уменьшилась, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. При этом характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. «Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», – добавила глава ЦБ.