Как сохранение ставки повлияет на бизнес и экономику

Как сохранение ставки повлияет на бизнес и экономикуЭкономический рост замедлится, считают эксперты
Совет директоров Банка России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этой отметке она находится с октября 2024 г. Вероятность дополнительного повышения ставки уменьшилась, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. При этом характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. «Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», – добавила глава ЦБ.
Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний, отметила Набиуллина. На рынке труда ситуация остается напряженной, но ЦБ видит больше сигналов о снижении дефицита кадров.