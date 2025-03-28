Импортеры жалуются на потери из-за волатильности курса рубля

Импортеры жалуются на потери из-за волатильности курса рубляФТС изменила практику по расчету таможенной стоимости товаров
Таможенные органы стали применять противоречивые подходы к определению момента расчета таможенной стоимости (ТС) импорта на фоне укрепления рубля. Об этом «Ведомостям» рассказали представители логистических компаний КВТ, FM Logistic, BMJ-logistics и EASTEX, а также юрист BGP Litigation, консультирующий по вопросам таможенного права. По словам собеседников, в последнее время импортеры стали получать от таможенных органов требования о корректировке ТС, если оплата (или ее часть) происходила раньше подачи декларации и курс за это время изменился. Их обязывают указывать в декларации ТС (ДТС) сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.
Такой подход формально соответствует закону: согласно ст. 39 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), ТС равна фактически уплаченной за товар цене, при этом до недавнего времени он не применялся, отмечают представители логистических компаний. Таможенники использовали другой механизм, изложенный в п. 23 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 16.10.2018 № 160: он предполагает, что пересчет одной валюты в другую производится в день регистрации декларации.