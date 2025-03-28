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Импортеры жалуются на потери из-за волатильности курса рубля

ФТС изменила практику по расчету таможенной стоимости товаров
Дарья Мосолкина
Спорных ситуаций, связанных с расчетом таможенной стоимости, стало больше, так как из-за укрепления рубля ФТС стало невыгодно производить конвертацию по старой схеме
Спорных ситуаций, связанных с расчетом таможенной стоимости, стало больше, так как из-за укрепления рубля ФТС стало невыгодно производить конвертацию по старой схеме / Максим Стулов / Ведомости

Таможенные органы стали применять противоречивые подходы к определению момента расчета таможенной стоимости (ТС) импорта на фоне укрепления рубля. Об этом «Ведомостям» рассказали представители логистических компаний КВТ, FM Logistic, BMJ-logistics и EASTEX, а также юрист BGP Litigation, консультирующий по вопросам таможенного права. По словам собеседников, в последнее время импортеры стали получать от таможенных органов требования о корректировке ТС, если оплата (или ее часть) происходила раньше подачи декларации и курс за это время изменился. Их обязывают указывать в декларации ТС (ДТС) сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.

Такой подход формально соответствует закону: согласно ст. 39 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), ТС равна фактически уплаченной за товар цене, при этом до недавнего времени он не применялся, отмечают представители логистических компаний. Таможенники использовали другой механизм, изложенный в п. 23 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 16.10.2018 № 160: он предполагает, что пересчет одной валюты в другую производится в день регистрации декларации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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