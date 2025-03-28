Импортеры жалуются на потери из-за волатильности курса рубля

Таможенные органы стали применять противоречивые подходы к определению момента расчета таможенной стоимости (ТС) импорта на фоне укрепления рубля. Об этом «Ведомостям» рассказали представители логистических компаний КВТ, FM Logistic, BMJ-logistics и EASTEX, а также юрист BGP Litigation, консультирующий по вопросам таможенного права. По словам собеседников, в последнее время импортеры стали получать от таможенных органов требования о корректировке ТС, если оплата (или ее часть) происходила раньше подачи декларации и курс за это время изменился. Их обязывают указывать в декларации ТС (ДТС) сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как это было ранее.