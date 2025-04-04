Почему нефтегазовые доходы бюджета падают

Почему нефтегазовые доходы бюджета падаютПо итогам года они могут оказаться ниже запланированного объема
Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. В марте они составили 1,08 трлн руб. – это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.), следует из данных Минфина, опубликованных 3 апреля. Месяцем ранее падение показателя составило 18,4% в годовом выражении. В марте по сравнению с февралем поступления выросли на 40% за счет квартального налога на дополнительный доход от добычи сырья (НДД).
Фактически полученные средства оказались ниже ожидаемого объема на 65,6 млрд руб. Такая динамика преимущественно связана со снижением объемов добычи нефти и газового конденсата, а также уточнением размера НДД от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 г., объясняет в пресс-релизе Минфин.