Почему нефтегазовые доходы бюджета падают

Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. В марте они составили 1,08 трлн руб. – это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.), следует из данных Минфина, опубликованных 3 апреля. Месяцем ранее падение показателя составило 18,4% в годовом выражении. В марте по сравнению с февралем поступления выросли на 40% за счет квартального налога на дополнительный доход от добычи сырья (НДД).