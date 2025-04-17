Продавцы маркетплейсов столкнулись с требованиями ФНС уточнить декларации

Продавцы маркетплейсов столкнулись с требованиями ФНС уточнить декларацииСведения о суммах операций из фискальных чеков зачастую кратно выше задекларированных
В период подачи деклараций за 2024 г. некоторые продавцы маркетплейсов получили от налоговых инспекций требования пояснить противоречия между данными из декларации и сведениями, полученными органами в ходе камеральных проверок. В своих письмах, указывая на занижение доходов, налоговики чаще всего ссылаются на данные контрольно-кассовой техники, в одном из требований – на агентский отчет площадки.
«Ведомости» ознакомились с семью такими документами, которые были разосланы инспекциями из разных регионов страны в адрес налогоплательщиков с ОКВЭД «электронная торговля». Почти во всех случаях предполагаемый налоговыми органами размер выручки продавцов превышал задекларированный доход в два и более раза. Одному из продавцов несоответствие данных помимо потенциальных доначислений грозит переходом на общую систему налогообложения, так как его выручка, согласно сведениям инспекции, превысила в 2024 г. лимит в 265,8 млн руб., следует из документа. Продавец задекларировал доход в 246,1 млн руб., в то время как поступления на его расчетный счет составили 266,6 млн руб. даже без учета комиссии маркетплейса, пишет инспектор.