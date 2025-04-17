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/ Экономика

Продавцы маркетплейсов столкнулись с требованиями ФНС уточнить декларации

Сведения о суммах операций из фискальных чеков зачастую кратно выше задекларированных
Дарья Мосолкина
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В период подачи деклараций за 2024 г. некоторые продавцы маркетплейсов получили от налоговых инспекций требования пояснить противоречия между данными из декларации и сведениями, полученными органами в ходе камеральных проверок. В своих письмах, указывая на занижение доходов, налоговики чаще всего ссылаются на данные контрольно-кассовой техники, в одном из требований – на агентский отчет площадки.

«Ведомости» ознакомились с семью такими документами, которые были разосланы инспекциями из разных регионов страны в адрес налогоплательщиков с ОКВЭД «электронная торговля». Почти во всех случаях предполагаемый налоговыми органами размер выручки продавцов превышал задекларированный доход в два и более раза. Одному из продавцов несоответствие данных помимо потенциальных доначислений грозит переходом на общую систему налогообложения, так как его выручка, согласно сведениям инспекции, превысила в 2024 г. лимит в 265,8 млн руб., следует из документа. Продавец задекларировал доход в 246,1 млн руб., в то время как поступления на его расчетный счет составили 266,6 млн руб. даже без учета комиссии маркетплейса, пишет инспектор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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