ВС признал незаконным налог на компенсацию за изъятые на Украине фуры

Решению экономической коллегии ВС можно поаплодировать – оно будет иметь прецедентное значение, даже несмотря на то, что в российской судебной системе судебные решения ВС формально не являются источником права, на практике его позиция обычно учитывается нижестоящими судами при рассмотрении аналогичных споров, говорит генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, добавляя, что теперь возможны и новые разъяснения Минфина или ФНС. При этом раньше Высший арбитражный суд (ВАС) указывал, что компенсация ущерба не является доходом, а в 2024 г. этот подход был закреплен в Налоговом кодексе, поэтому непонятны решения нижестоящих судов, добавляет эксперт. Ошибка налоговой, по мнению Мирзоева, привела к обложению налогом убытков, а не доходов, что противоречит сути самого процесса. Схожее мнение разделяет и руководитель направления финансово-экономических исследований компании «АльфаПро» Людмила Хапугина. По ее мнению, налоговое законодательство России в целом развивается по пути уточнения и детализации многообразия фактов хозяйственной жизни, которые происходят в жизни налогоплательщиков и ложатся в основу формирования новых разновидностей объектов налогообложения.